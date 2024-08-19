Свет в понедельник будут отключать в Харькове и области из-за жары

19 августа в Харькове и области будет применяться одна очередь отключений света – с 17:00 до 21:00.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго», посылаясь на данные НЭК «Укрэнерго».

«В другие часы – без ограничений. Причина применения мер ограничения – рост потребления из-за жары», — добавили энергетики.

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