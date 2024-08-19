Світло у понеділок відключатимуть у Харкові й області через спеку
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”
19 серпня у Харкові та області буде застосовуватись одна черга відключень світла – з 17:00 до 21:00.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго», посилаючись на дані НЕК «Укренерго».
«В інші години – без обмежень. Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку», – додали енергетики.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 10:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 серпня у Харкові та області буде застосовуватись одна черга відключень світла – з 17:00 до 21:00.".