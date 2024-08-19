Світло у понеділок відключатимуть у Харкові й області через спеку

19 серпня у Харкові та області буде застосовуватись одна черга відключень світла – з 17:00 до 21:00.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго», посилаючись на дані НЕК «Укренерго».

«В інші години – без обмежень. Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку», – додали енергетики.