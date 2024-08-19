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Противник почти не забирает тела погибших с поля боя на Харьковщине — ВСУ

Общество 11:24   19.08.2024
Виктория Яковенко
Противник почти не забирает тела погибших с поля боя на Харьковщине — ВСУ скриншот

О ситуации на Харьковском направлении рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

«Несколько последних дней мы замечаем, что противник почти не забирает, не проводит эвакуационных мероприятий именно тел погибших. Если раненых он более или менее пытается эвакуировать, то безвозвратные потери остаются на поле боя. Конечно, сейчас вернулась жара на Харьковщину и для противника в определенной степени возникает проблема из-за того, что из-за жары эти тела начинают очень быстро «портить атмосферу», — отметил Саранцев.

По его словам, на Харьковском направлении остается «ощутимым» количество живой силы РФ, несмотря на то, что враг отвел некоторые подразделения.

«Противник за вчерашние сутки совершил более 400 обстрелов, за прошедшие их было около 400. Это свидетельствует о том, что противник оставляет достаточное количество вооружения и военной техники, имеет достаточное количество боеприпасов», — добавили в ВСУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.".