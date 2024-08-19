Противник майже не забирає тіла загиблих з поля бою на Харківщині – ЗСУ
Про ситуацію на Харківському напрямку розповів в ефірі нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.
«Кілька останніх днів ми помічаємо, що противник майже не забирає, не проводить евакуаційні заходи саме тіл загиблих. Якщо поранених він більш-менш намагається евакуювати, то втрати безповоротні залишаються на полі бою. Звичайно, зараз повернулася спека на Харківщину і для противника певною мірою виникає проблема через те, що через спеку ці тіла починають дуже швидко «псувати атмосферу», – зазначив Саранцев.
За його словами, на Харківському напрямку залишається «відчутною» кількість живої сили РФ попри те, що ворог відвів деякі підрозділи.
«Противник за вчорашню добу здійснив понад 400 обстрілів, за позаминулу їх було близько 400. Це свідчить про те, що противник залишає достатню кількість озброєння та військової техніки, має достатню кількість боєприпасів», – додали в ЗСУ.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку розповів в ефірі нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.".