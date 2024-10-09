Шампур, кувалда, лом: что будет в новой «подземной» школе Харьковщины – ХАЦ
По данным аналитиков ХАЦ, Красноградский «подземный» лицей может стать самым дорогим учебным заведением Харьковщины такого типа.
«Департамент капитального строительства Харьковской ОВА объявил торги по строительству нового защитного сооружения гражданской защиты в Красноградском лицее № 3 стоимостью 131,3 млн грн. Это одно из самых дорогих укрытий в стране в пересчете на одного человека», – пишут аналитики.
Лицей будет рассчитан на 400 учеников, 38 педагогов и 15 технических работников. То есть, в пересчете, объяснили в ХАЦ, стоимость строительства на одного человека обойдется в 282 тысячи гривен, а квадратный метр будет стоить почти 100 тысяч гривен.
«Для сравнения, сейчас проходят тендеры на строительство «подземных» школ в Харькове. Стоимость строительства одного ученика на Салтовке составляет 206 000 гривен, а стоимость строительства одного квадратного метра сооружения – 71 500 грн. В Харьковской области строительство укрытия в Краснопавловском лицее (Лозовская громада) составляет около 180 000 гривен на одного человека», – уточнили аналитики.
Кроме того, отметили в ХАЦ, в школу планируют закупить совковую и штыковую лопату, кувалду, лом, кирку и пару шампуров. Работы планируют завершить до конца 2025 года.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: подземная школа, тендер, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков ХАЦ, Красноградский «подземный» лицей может стать самым дорогим учебным заведением Харьковщины такого типа.".