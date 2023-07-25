Знімав односелиць: житель Харківщини створив телеграм-канал із дитячим порно

Правоохоронці Красноградського району Харківської області 21 липня затримали 23-річного чоловіка, який виготовляв та розповсюджував у телеграмі дитяче порно. Контент за участю двох своїх односелиць він створював власноруч.

Доступ до телеграм-каналу з дитячим порно чоловік надавав за гроші, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання) Кримінального кодексу України та обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловікові загрожує від 8 до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

“Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до виготовлення, розповсюдження та збуту дитячої порнографії”, – додають правоохоронці.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області