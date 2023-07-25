Знімав односелиць: житель Харківщини створив телеграм-канал із дитячим порно
Правоохоронці Красноградського району Харківської області 21 липня затримали 23-річного чоловіка, який виготовляв та розповсюджував у телеграмі дитяче порно. Контент за участю двох своїх односелиць він створював власноруч.
Доступ до телеграм-каналу з дитячим порно чоловік надавав за гроші, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання) Кримінального кодексу України та обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Чоловікові загрожує від 8 до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
“Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до виготовлення, розповсюдження та збуту дитячої порнографії”, – додають правоохоронці.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 21:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Красноградського району Харківської області 21 липня затримали 23-річного чоловіка, який виготовляв та розповсюджував у телеграмі дитяче порно. Контент за участю двох своїх односелиць він створював власноруч.".