Харьковчанку, которая зарезала собутыльника посадили за решетку – приговор

На Харьковщине осудили 34-летнюю женщину, которая под хмельком убила своего знакомого. Ее посадили за решетку на 10 лет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 9 апреля 2020 года в одной из квартир по улице Владислава Зубенко в Харькове женщина употребляла алкоголь вместе со своим сожителем и еще одним 59-летним знакомым, с которым у нее возник конфликт.

Чтобы выяснить отношения, мужчина и женщина вышли во двор. В разгар ссоры злоумышленница ударила потерпевшего в правый висок ножом, который был у нее с собой. Потерпевший упал на асфальт и потерял сознание, а женщина с места преступления скрылась.

Однако уже через несколько минут злоумышленница вернулась и, чтобы скрыть преступление, хотела забрать нож. После нескольких попыток ей удалось вытащить нож из головы потерпевшего, но избежать ответственности это не помогло — женщину задержали правоохранители.

Пострадавшего госпитализировали, медики несколько дней боролись за его жизнь, но от полученных травм мужчина скончался.

Во время судебного разбирательства злоумышленница вину признала, однако при этом объяснила, что не собиралась убивать мужчину. Также, по словам фигурантки, поскольку она действовала в состоянии сильного душевного волнения, не помнит подробности происшествия и не может объяснить, откуда у нее в руке оказался нож.

Суд признал виновной женщину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК). Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.