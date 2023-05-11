Грабили дома выехавших с территории Харьковщины: воры сядут на пять лет

Харьковская областная прокуратура сообщила, что добилась в апелляции реального наказания для воров, которые воспользовались военной ситуацией, и выносили имущество из домов жителей Харьковщины.

Среди трех воров, которые решили поживиться на горе своих земляков, двое уже «отмечались» подобным и до войны. Одного уже судили, второй успел совершить несколько корыстных преступлений.

«Пользуясь тем, что из-за военных действий жители пгт Новая Водолага покинули свои домовладения, воры проникли в один из домов, в котором решили «поживиться». «Соблюдая осторожность», злоумышленники выносили украденное частями, по ночам. Общая сумма причиненного ущерба составила более 300 тыс. грн», — проинформировали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Всех участников этого мародерства Нововодолажский райсуд признал виновными в кражах. Но только один из них реально отправился в тюрьму, получив 5,5 года за решеткой. Еще двум суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил их с испытательным сроком на три года. Прокуроры с таким решением не согласились и подали апелляцию.

«Суд, учитывая доводы прокурора, удовлетворил указанную апелляционную жалобу: двум обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор вступил в силу», — отчитались о результатах в прокуратуре.

Также со второй попытки за решетку прокурорам удалось отправить еще одного вора из Сахновщинкого района. Едва выйдя в мае 2022-го из тюрьмы, он тут же отправился обворовывать дома и предприятия. Диканский райсуд приговорил рецидивиста к пяти годам тюрьмы, но дал испытательный срок два года. После апелляции мужчина сразу отправился за решетку.