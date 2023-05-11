Грабували домівки тих, хто виїхав з Харківщини: злодії сядуть на п’ять років
Харківська обласна прокуратура повідомила, що добилася в апеляції реального покарання для злодіїв, які скористалися воєнною ситуацією, та виносили майно з будинків мешканців Харківщини.
Серед трьох злодіїв, які вирішили поживитися на біді своїх земляків, двоє вже відзначалися подібним і до війни. Одного вже судили, другий встиг скоїти кілька корисливих злочинів.
“Користуючись тим, що через воєнні дії мешканці смт Нова Водолага покинули свої домоволодіння, крадії проникли до одного з будинків, в якому вирішили “поживитись“. “Дотримуючись обережності“, зловмисники виносили накрадене частинами, ночами. Загальна сума завданої шкоди склала понад 300 тис. грн“, – поінформували у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Усіх учасників цього мародерства Нововодолазький райсуд визнав винними у крадіжках. Але лише один із них реально вирушив до в’язниці, отримавши 5,5 року за ґратами. Ще двом суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, але звільнив їх із випробувальним строком терміном у три роки. Прокурори з таким рішенням не погодилися та подали апеляцію.
“Суд, враховуючи доводи прокурора, задовольнив зазначену апеляційну скаргу: двом обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Вирок набрав чинності”, – прозвітували про результати в прокуратурі.
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Також з другої спроби за ґрати прокурорам вдалося відправити ще одного злодія із Сахновщинського району. Щойно вийшовши у травні 2022-го з в’язниці, він одразу вирушив обкрадати будинки та підприємства. Диканський райсуд засудив рецидивіста до п’яти років ув’язнення, але дав випробувальний термін – два роки. Після апеляції чоловік одразу вирушив за ґрати.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 09:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що добилася в апеляції реального покарання для злодіїв, які скористалися воєнною ситуацією, та виносили майно з будинків мешканців Харківщини".