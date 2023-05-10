Закладник, який розкладав згортки з метадоном по Харкову, сяде на 8 років
40-річний чоловік розміщував закладки з метадоном по місту, фотографував їх та надсилав координати покупцям, за що отримував «заробітну плату», повідомила Харківська обласна прокуратура.
У жовтні минулого року, під час чергової «робочої зміни», коли закладник підшукував місце, де залишити товар, його викрили правоохоронці.
Прокурори Салтівської окружної прокуратури Харкова довели у суді, що чоловік, якого раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, знову вирішив заробляти цим на життя.
Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд Харкова.
Суд визнав винним 40-річного чоловіка у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, в особливо великому розмірі, вчиненому повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України). Чоловік проведе за ґратами 8 років 3 місяців, його майно конфіскують.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 16:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річний чоловік розміщував закладки з метадоном по місту, фотографував їх та надсилав координати покупцям, за що отримував «заробітну плату», повідомила Харківська обласна прокуратура. ".