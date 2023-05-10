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Закладчик, раскладывавший свертки с метадоном по Харькову, сядет на 8 лет

Происшествия 16:27   10.05.2023
Оксана Якушко
Закладчик, раскладывавший свертки с метадоном по Харькову, сядет на 8 лет

40-летний мужчина размещал закладки с метадоном по городу, фотографировал их и посылал координаты покупателям, за что получал «заработную плату», сообщила Харьковская областная прокуратура.

В октябре прошлого года, во время очередной «рабочей смены», когда закладчик подыскивал место, где оставить товар, его разоблачили правоохранители.

Прокуроры Салтовской окружной прокуратуры Харькова доказали в суде, что мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, снова решил зарабатывать этим на жизнь.

Обвинительный приговор вынес Московский районный суд Харькова.

Суд признал виновным 40-летнего мужчину в незаконном хранении с целью сбыта и сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, совершенном повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 307 УК Украины). Мужчина проведет за решеткой 8 лет 3 месяцев, его имущество конфискуют.

Читайте также: На миллион гривен. В Харькове поймали закладчика с почти 3 тысячами доз

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 16:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летний мужчина размещал закладки с метадоном по городу, фотографировал их и посылал координаты покупателям, за что получал «заработную плату», сообщила Харьковская областная прокуратура.".