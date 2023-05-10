Закладчик, раскладывавший свертки с метадоном по Харькову, сядет на 8 лет
40-летний мужчина размещал закладки с метадоном по городу, фотографировал их и посылал координаты покупателям, за что получал «заработную плату», сообщила Харьковская областная прокуратура.
В октябре прошлого года, во время очередной «рабочей смены», когда закладчик подыскивал место, где оставить товар, его разоблачили правоохранители.
Прокуроры Салтовской окружной прокуратуры Харькова доказали в суде, что мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, снова решил зарабатывать этим на жизнь.
Обвинительный приговор вынес Московский районный суд Харькова.
Суд признал виновным 40-летнего мужчину в незаконном хранении с целью сбыта и сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, совершенном повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 307 УК Украины). Мужчина проведет за решеткой 8 лет 3 месяцев, его имущество конфискуют.
Читайте также: На миллион гривен. В Харькове поймали закладчика с почти 3 тысячами доз
Новости по теме:
Вы читали новость: «Закладчик, раскладывавший свертки с метадоном по Харькову, сядет на 8 лет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 16:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летний мужчина размещал закладки с метадоном по городу, фотографировал их и посылал координаты покупателям, за что получал «заработную плату», сообщила Харьковская областная прокуратура.".