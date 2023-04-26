На миллион гривен. В Харькове поймали закладчика с почти 3 тысячами доз

Харьковские полицейские пресекли незаконный бизнес и изъяли психотропные вещества на сумму около миллиона гривен, сообщил отел коммуникации полиции Харьковской области.

В Салтовском районе Харькова оперативники ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области разоблачили злоумышленника, занимавшегося распространением наркотиков. Полиция предотвратила распространение 2800 порций наркотического вещества.

25 апреля полицейские задержали 23-летнего харьковчанина, у которого изъяли 3 полимерных пакета обмотанных изоляционной лентой с порошкообразным веществом общим весом около 200 граммов психотропного вещества «PVP».

Мужчина объяснил, что работает закладчиком на интернет-магазин. Во время обыска по месту жительства нарушителя нашли еще 5 полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 500 граммов (психотропное вещество «PVP»), фасовочный материал и электронные весы.

Общий вес изъятых психотропов — 700 грамм. Их стоимость на черном рынке составляет около 1 миллиона гривен. Оперативники Харьковского районного управления полиции № 2 предотвратили распространение 2800 порций наркотического вещества.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту следователи Харьковского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 9 до 12 лет лишения конфискации имущества.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.