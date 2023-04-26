Live
  • Середа 26.04.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.29
    • 🟢

На мільйон гривень. У Харкові впіймали закладника із майже 3 тисячами доз

17:40   26.04.2023
Оксана Якушко
На мільйон гривень. У Харкові впіймали закладника із майже 3 тисячами доз

Харківські поліцейські припинили незаконний бізнес та вилучили психотропні речовини на суму близько мільйона гривень, повідомив готель комунікації поліції Харківської області.  

У Салтівському районі Харкова оперативники ХРУП №2 ГУНП у Харківській області викрили зловмисника, який займався розповсюдженням наркотиків. Поліція запобігла розповсюдженню 2800 порцій наркотичної речовини.

25 квітня поліцейські затримали 23-річного харків’янина, у якого вилучили 3 полімерні пакети обмотаних ізоляційною стрічкою з порошкоподібною речовиною загальною вагою близько 200 грамів психотропної речовини «PVP».

Чоловік пояснив, що працює закладником в інтернет-магазині. Під час обшуку за місцем проживання порушника знайшли ще 5 полімерних пакетів із порошкоподібною речовиною білого кольору загальною вагою близько 500 грамів (психотропна речовина «PVP»), фасувальний матеріал та електронні ваги.

Загальна вага вилучених психотропів – 700 грам. Їхня вартість на чорному ринку становить близько 1 мільйона гривень. Оперативники Харківського районного управління поліції №2 запобігли поширенню 2800 порцій наркотичної речовини.

Вилучені речові докази направили на експертизу.

За цим фактом слідчі Харківського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення конфіскації майна.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Читайте також: 40-річну «закладницю» з Харкова посадили на 6 років

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

17:13
У Харкові поліція викрила шахрая, який підмінив товар на дешевий на пошті
17:51
На Харківщині затримали чоловіка, який зарізав небіжа на Великдень
14:46
40-річну «закладницю» з Харкова посадили на 6 років
18:20
Поліція шукає свідків вбивства у місті на Харківщині
17:30
На Харківщині злодій вкрав картку в інваліда і накупив товарів на 90 тисяч грн

  • Категорії: Без категорії; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На мільйон гривень. У Харкові впіймали закладника із майже 3 тисячами доз»; з категорії на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 17:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські поліцейські припинили незаконний бізнес та вилучили психотропні речовини на суму близько мільйона гривень, повідомив готель комунікації поліції Харківської області.  ".