На мільйон гривень. У Харкові впіймали закладника із майже 3 тисячами доз

Харківські поліцейські припинили незаконний бізнес та вилучили психотропні речовини на суму близько мільйона гривень, повідомив готель комунікації поліції Харківської області.

У Салтівському районі Харкова оперативники ХРУП №2 ГУНП у Харківській області викрили зловмисника, який займався розповсюдженням наркотиків. Поліція запобігла розповсюдженню 2800 порцій наркотичної речовини.

25 квітня поліцейські затримали 23-річного харків’янина, у якого вилучили 3 полімерні пакети обмотаних ізоляційною стрічкою з порошкоподібною речовиною загальною вагою близько 200 грамів психотропної речовини «PVP».

Чоловік пояснив, що працює закладником в інтернет-магазині. Під час обшуку за місцем проживання порушника знайшли ще 5 полімерних пакетів із порошкоподібною речовиною білого кольору загальною вагою близько 500 грамів (психотропна речовина «PVP»), фасувальний матеріал та електронні ваги.

Загальна вага вилучених психотропів – 700 грам. Їхня вартість на чорному ринку становить близько 1 мільйона гривень. Оперативники Харківського районного управління поліції №2 запобігли поширенню 2800 порцій наркотичної речовини.

Вилучені речові докази направили на експертизу.

За цим фактом слідчі Харківського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення конфіскації майна.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.