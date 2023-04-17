40-річну «закладницю» з Харкова посадили на 6 років
Суд визнав винною 40-річну харків’янку, яка розкладала по місту згортки з PVP. Жінку посадили за ґрати на 6 років.
За даними Харківської обласної прокуратури, раніше судима харків‘янка придбала психотропну речовину PVP, яку незаконно зберігала з метою подальшого збуту іншим особам.
Вона попередньо фасувала PVP, формувала «закладки», а після цього робила «схованки» у землі по різним адресам у Новобаварському районі.
Обвинувачена фотографувала на телефон місця «закладок», після чого з місця злочину втікала, додали правоохоронці.
Її визнали винною за фактом незаконного придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 ККУ). Їй призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав винною 40-річну харків’янку, яка розкладала по місту згортки з PVP. Жінку посадили за ґрати на 6 років.".