40-летнюю «закладчицу» с Харькова посадили на 6 лет

Суд признал виновной 40-летнюю харьковчанку, которая раскладывала по городу свертки c PVP. Женщину посадили за решетку на 6 лет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ранее судимая харьковчанка приобрела психотропное вещество PVP, которое незаконно хранило в целях дальнейшего сбыта.

Она предварительно фасовала PVP, формировала «закладки», а после этого делала «тайники» в земле по разным адресам в Новобаварском районе.

Обвиняемая фотографировала на телефон места «закладок», после чего с места преступления скрывалась, добавили правоохранители.

Ее признали виновной по факту незаконного приобретения и хранения особо опасного психотропного вещества в целях сбыта в больших размерах (ч. 2 ст. 307 УКУ). Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас длится срок на апелляционное обжалование.