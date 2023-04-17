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40-летнюю «закладчицу» с Харькова посадили на 6 лет

Общество 14:46   17.04.2023
Виктория Яковенко
40-летнюю «закладчицу» с Харькова посадили на 6 лет Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд признал виновной 40-летнюю харьковчанку, которая раскладывала по городу свертки c PVP. Женщину посадили за решетку на 6 лет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ранее судимая харьковчанка приобрела психотропное вещество PVP, которое незаконно хранило в целях дальнейшего сбыта.

Она предварительно фасовала PVP, формировала «закладки», а после этого делала «тайники» в земле по разным адресам в Новобаварском районе.

Обвиняемая фотографировала на телефон места «закладок», после чего с места преступления скрывалась, добавили правоохранители.

Ее признали виновной по факту незаконного приобретения и хранения особо опасного психотропного вещества в целях сбыта в больших размерах (ч. 2 ст. 307 УКУ). Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас длится срок на апелляционное обжалование.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 14:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновной 40-летнюю харьковчанку, которая раскладывала по городу свертки c PVP. Женщину посадили за решетку на 6 лет.".