Харків’янку, яка зарізала товариша по чарці посадили за ґрати – вирок

На Харківщині засудили 34-річну жінку, яка напідпитку вбила свого знайомого. ЇЇ посадили за ґрати на 10 років.

За даними Харківської обласної прокуратури, 9 квітня 2020 року в одній з квартир по вулиці Владислава Зубенка в Харкові жінка вживала алкоголь разом зі своїм співмешканцем та ще одним 59-річним знайомим, з яким у неї виник конфлікт.

Аби з’ясувати стосунки, чоловік і жінка вийшли на подвір’я. У розпалі сварки зловмисниця вдарила потерпілого у праву скроню ножем, який мала із собою. Потерпілий впав на асфальт і втратив свідомість, а жінка з місця злочину втекла.

Однак вже за декілька хвилин зловмисниця повернулась і, щоб приховати злочин, хотіла забрати ніж. Після декількох спроб їй вдалось витягти ніж з голови потерпілого, але уникнути відповідальності це не допомогло — жінку затримали правоохоронці.

Потерпілого ушпиталили, медики декілька днів боролись за його життя, але від отриманих травм чоловік помер.

Під час судового розгляду зловмисниця вину визнала, однак при цьому пояснила, що не мала наміру вбивати чоловіка. Також, за словами фігурантки, оскільки вона діяла в стані сильного душевного хвилювання, не пам’ятає подробиць події і не може пояснити, звідки у неї в руці опинився ніж.

Суд визнав винною жінку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Їй призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.