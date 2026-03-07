Live

П’ять разів наступали на Харківщині військові РФ: де сьогодні точилися бої

Фронт 16:16   07.03.2026
Олена Нагорна
П’ять разів наступали на Харківщині військові РФ: де сьогодні точилися бої Ілюстративне фото 68-ї ОАБр

П’ять російських атак зафіксував з початку доби у Харківській області Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник тричі атакував у бік населених пунктів Графське, Вільча, Зибине. Один штурм триває.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі наступали у напрямку Ківшарівки та Новоосинового.

Нагадаємо, вранці 7 березня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби в Харківській області військові РФ здійснили десять атак. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів намагалися прорвати оборону у бік населених пунктів Зибине, Вільча та Шев’яківка, на Куп’янському – п’ять разів у напрямках Піщаного, Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.

Читайте також: Українські війська просунулися в центрі Куп’янська – ISW

Автор: Олена Нагорна
Популярно
П’ять разів наступали на Харківщині військові РФ: де сьогодні точилися бої
П’ять разів наступали на Харківщині військові РФ: де сьогодні точилися бої
07.03.2026, 16:16
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
07.03.2026, 16:20
Зніс зупинку з жінкою під Харковом: суд дослідив відеозаписи ДТП
Зніс зупинку з жінкою під Харковом: суд дослідив відеозаписи ДТП
07.03.2026, 14:04
У Харкові ракета розбила п’ятиповерхівку: 11 загиблих, зокрема двоє дітей
У Харкові ракета розбила п’ятиповерхівку: 11 загиблих, зокрема двоє дітей
07.03.2026, 14:25
Як збили п’ять «шахедів», що летіли вночі на Харків, показали захисники 📹
Як збили п’ять «шахедів», що летіли вночі на Харків, показали захисники 📹
07.03.2026, 15:42
Евакуювалися і залишили клітку відкритою: шиншилу врятували на Харківщині
Евакуювалися і залишили клітку відкритою: шиншилу врятували на Харківщині
07.03.2026, 13:04

Новини за темою:

07.03.2026
Десять боїв нарахував Генштаб на Харківщині за добу: де атакували росіяни
04.03.2026
Тричі атакувала РФ на Харківщині – зведення Генштабу
01.03.2026
Де сьогодні тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
01.03.2026
Де відбувалися бої на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ
28.02.2026
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «П’ять разів наступали на Харківщині військові РФ: де сьогодні точилися бої», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2026 в 16:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять російських атак зафіксував з початку доби у Харківській області Генштаб ЗСУ.".