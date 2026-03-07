П’ять разів наступали на Харківщині військові РФ: де сьогодні точилися бої
Ілюстративне фото 68-ї ОАБр
П’ять російських атак зафіксував з початку доби у Харківській області Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник тричі атакував у бік населених пунктів Графське, Вільча, Зибине. Один штурм триває.
На Куп’янському напрямку росіяни двічі наступали у напрямку Ківшарівки та Новоосинового.
Нагадаємо, вранці 7 березня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби в Харківській області військові РФ здійснили десять атак. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів намагалися прорвати оборону у бік населених пунктів Зибине, Вільча та Шев’яківка, на Куп’янському – п’ять разів у напрямках Піщаного, Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.
Читайте також: Українські війська просунулися в центрі Куп'янська – ISW
