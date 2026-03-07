Live

Пять раз наступали на Харьковщине военные РФ: где сегодня шли бои

Фронт 16:16   07.03.2026
Елена Нагорная
Пять раз наступали на Харьковщине военные РФ: где сегодня шли бои Иллюстративное фото 68-й ОАБр

Пять российских атак зафиксировал с начала суток в Харьковской области Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Зыбино. Один штурм продолжается.

На Купянском направлении россияне дважды наступали в направлении Ковшаровки и Новоосиново.

Напомним, утром 7 марта Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток в Харьковской области военные РФ совершили десять атак. На Южно-Слобожанском направлении россияне пять раз пытались прорвать оборону в сторону населенных пунктов Зыбино, Вильча и Шевяковка,  на Купянском — пять раз в направлениях Песчаного, Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки.

Читайте также: Украинские войска продвинулись в центре Купянска — ISW

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 7 марта: «прилет» по пятиэтажке, есть погибшие
Новости Харькова — главное за 7 марта: «прилет» по пятиэтажке, есть погибшие
07.03.2026, 16:20
В Харькове ракета разрушила пятиэтажку — 11 погибших, среди них двое детей
В Харькове ракета разрушила пятиэтажку — 11 погибших, среди них двое детей
07.03.2026, 14:25
По пятиэтажке в Харькове ударили ракетой «Изделие-30» — прокуратура (видео)
По пятиэтажке в Харькове ударили ракетой «Изделие-30» — прокуратура (видео)
07.03.2026, 09:31
Удар по РФ по пятиэтажке: 9 марта в Харькове будет днем траура по погибшим
Удар по РФ по пятиэтажке: 9 марта в Харькове будет днем траура по погибшим
07.03.2026, 10:29
«Жестокий удар против жизни»: Зеленский отреагировал на атаку на Харьков
«Жестокий удар против жизни»: Зеленский отреагировал на атаку на Харьков
07.03.2026, 09:05
Пять раз наступали на Харьковщине военные РФ: где сегодня шли бои
Пять раз наступали на Харьковщине военные РФ: где сегодня шли бои
07.03.2026, 16:16

Новости по теме:

07.03.2026
Десять боев насчитал Генштаб на Харьковщине за сутки: где атаковали россияне
04.03.2026
Трижды атаковала РФ на Харьковщине — сводка Генштаба
01.03.2026
Где сегодня продолжаются бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ
01.03.2026
Где шли бои на Харьковщине в минувшие сутки – Генштаб ВСУ
28.02.2026
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пять раз наступали на Харьковщине военные РФ: где сегодня шли бои», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 16:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять российских атак зафиксировал с начала суток в Харьковской области Генштаб ВСУ.".