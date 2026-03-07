Пять раз наступали на Харьковщине военные РФ: где сегодня шли бои
Иллюстративное фото 68-й ОАБр
Пять российских атак зафиксировал с начала суток в Харьковской области Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Зыбино. Один штурм продолжается.
На Купянском направлении россияне дважды наступали в направлении Ковшаровки и Новоосиново.
Напомним, утром 7 марта Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток в Харьковской области военные РФ совершили десять атак. На Южно-Слобожанском направлении россияне пять раз пытались прорвать оборону в сторону населенных пунктов Зыбино, Вильча и Шевяковка, на Купянском — пять раз в направлениях Песчаного, Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки.
Читайте также: Украинские войска продвинулись в центре Купянска — ISW
Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
