Росіяни повторно атакували БпЛА центр Чугуєва – ще троє постраждалих (відео)

Троє людей постраждали внаслідок удару БпЛА по приватному сектору у центрі міста Чугуїв Харківської області близько 17:00 7 березня.

Як повідомила мер міста Галина Мінаєва, одна людина отримала поранення, двоє звернулися по допомогу до медиків із гострою реакцією на стрес та загостренням хронічної хвороби через стрес.

«Внаслідок удару виникла пожежа. Попередньо, є знищені будинки, близько десяти пошкоджено. Вікна вибиті в декількох багатоповерхівках», – написала Мінаєва.

Як повідомлялося, центр Чугуєва росіяни атакували й уночі. Близько 02:00 безпілотник влучив у приватний будинок, на місці “прильоту” виникла пожежа. Тілесні ушкодження отримали мешканці будинку: 58-річна жінка, 62 та 72-річні чоловіки.

На відео – ліквідація наслідків нічної атаки.