Сегодня 25 января 2026: какой праздник и день в истории

25 января отмечает день рождения президент Украины Владимир Зеленский. В 2011-м в этот день началась революция в Египте. В 1965-м Иосиф Слепой стал кардиналом. В 1923-м прекратило существование уникальное государство Фляшенхальс. В 1896-м состоялась премьера фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сета». 25 января 1858-го стало днем, сделавшим популярным свадебный марш Мендельсона. В 1831-м польский сейм провозгласил независимость страны (она продержалась около полугода). 25 января 1648 года считается датой начала Хмельниччины.

Праздники и памятные даты 25 января

Последнее воскресенье января – Всемирный день борьбы с проказой и Международный день без интернета.

Также сегодня: День наоборот (или День противоположностей) и День наблюдения погоды.

25 января в истории

25 января 1648 года Богдан Хмельницкий с небольшим отрядом прибыл на Никитинскую Сечь, чтобы убедить запорожских казаков присоединиться к его борьбе против польской шляхты. Это событие традиционно считают началом Хмельниччины. Подробнее.

25 января 1831 года во время Ноябрьского восстания сейм Царства Польского провозгласил отстранение от власти в Польше российского императора Николая I. Подробнее.

25 января 1858 года стало днем, сделавшим популярным свадебный марш Мендельсона. В этот день под фрагмент из музыки к комедии «Сон в летнюю ночь» женились кронпринц Пруссии Фридрих и английская принцесса Виктория. Подробнее.

25 января 1896 года состоялась премьера известнейшего в наше время из фильмов братьев Люмьер — «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Подробнее.

25 января 1923 года прекратило существование уникальное государство Фляшенхальс («Бутылочное горлышко») на территории современной Германии. Подробнее.

25 января 1965 года Папа Римский Иоанн Павел VI именовал (назначил) кардиналом украинского митрополита и советского политзаключенного Иосифа Слипого.

25 января 1978 года родился нынешний Президент Украины Владимир Зеленский.

25 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Египтом.

25 января 2011 года началась революция в Египте, приведшая к свержению режима президента Хосни Мубарака. Он лично возглавлял страну в течение 30 лет – с 1981-го, но был у власти и прежде – с 1975-го как вице-президент в администрации своего предшественника Анвара Садата. Все время правления Мубарака проходило в условиях угнетения оппозиции и засилья силовиков. Этому способствовало непрерывное чрезвычайное положение в стране (его объявили еще во время войны с Израилем, в 1967 году, но с того момента не отменяли). В условиях чрезвычайного положения вместо президентских выборов Мубарак проводил референдумы. На них народу предлагали поддержать или нет одну-единственную кандидатуру, которую выдвигал парламент (Народное собрание). Понятно, что кандидатура постоянно была та же – Мубарак. Таким образом, он «подтверждал свою легитимность» трижды: в 1987-м, 1993-м и 1999 годах. Однако в начале двухтысячных неизменный президент под давлением США согласился провести относительно конкурентные выборы — соответствующие изменения внесли в конституцию страны. Выборы провели в 2005-м. При этом, конечно, фильтровали вероятных оппонентов. Из 30 кандидатов, которые планировали баллотироваться, разрешение участвовать в выборах получили всего десять. В том числе не допустили кандидата от популярного религиозно-политического движения «Братья-мусульмане» (эта организация в некоторых странах признана террористической, в Египте была запрещена правительством задолго до описываемых событий). Оппозиционных кандидатов преследовали, некоторые партии бойкотировали выборы, СМИ работали на Мубарака, международных наблюдателей не допустили. В таких условиях прогнозируемо действующий президент победил в первом туре, набрав 88,6% голосов.

Но протесты в Египте начались не из-за украденных выборов, как это часто происходило в других странах мира. У граждан Египта была еще более насущная проблема – произвол и жестокость силовиков. В условиях бесконечного чрезвычайного положения те имели слишком большие полномочия. Нарушения прав человека были системными и многочисленными, полицейские практиковали пытки. При этом в последние годы правления Мубарака на фоне роста оппозиционного движения давление силовиков на общество еще усилилось. В итоге все пришло к взрыву общественного недовольства. Собственно, выбор даты для протеста, с которого началась революция, был неслучайным. В Египте 25 января отмечали День национальной полиции. Поэтому силовиков решили «поздравить» митингами и маршами. Собирались перед зданием Министерства внутренних дел. Однако протест быстро вышел за рамки сопротивления полицейскому произволу. К акции присоединялись самые разные политические партии и общественные движения, которые часто имели совершенно разные требования и поводы для участия в революционных событиях. Были исламисты, молодежь, правозащитники и политики всех мастей. Кроме действий силовиков, недовольство людей вызывал почти стандартный в таких ситуациях набор проблем: безработица, коррупция, отсутствие гражданских свобод, подавление оппозиции и так далее. Значительную роль в организации протеста сыграло активное использование соцсетей. В частности, одна из самых известных активисток, 26-летняя Асма Махфуз, накануне протеста опубликовала видео в своем блоге, где призвала египетский народ присоединиться к ней на площади Тахрир и вместе свергнуть режим Мубарака. Видео стало вирусным.

Правительство, конечно, не собиралось просто так отдавать власть. Когда масштаб протеста стал угрожающим, были попытки его подавить силовым путем, приведшие к жертвам. 27 января Правительство прекратило работу четырех основных интернет-провайдеров, чтобы помешать участникам революции координировать свои действия в соцсетях. Впоследствии вместо полиции на улицы Каира вывели военных, но они отказались стрелять боевыми патронами по толпе. Хосни Мубарак предпринимал неоднократные попытки договориться с народом — правда, не в личном диалоге с лидерами протеста, а записывая многочисленные видеообращения к нации. В каждом последующем он соглашался на все большие уступки.

Слом наметился 6 февраля, когда вице-президент Египта Омар Сулейман начал переговоры с оппозицией. Но Хосни Мубарак до последнего не желал отдавать власть. В обращении к нации 10 февраля он заявил, что делегирует некоторые полномочия Сулейману, но останется главой государства. Это дополнительно усилило протесты, люди вышли на них по всей стране. И уже на следующий день Сулейман объявил об отставке Мубарака. Власть в стране перешла к военным – Высшему совету вооруженных сил Египта. Однако это не стало окончательной победой революции – впереди было длительное противостояние с военными и силами безопасности, которое не прекратили ни парламентские и президентские выборы, ни временная отмена бесконечного чрезвычайного положения. Всего во время революционных событий погибли не менее 846 человек, а более 6000 получили ранения.

Что касается президента Мубарака, то его сначала, 2 июня 2012 года, приговорили к пожизненному заключению за убийства силовиками участников революции (в те дни, когда президент еще был у власти). Одновременно у бывшего властителя страны начались сильные проблемы со здоровьем – была информация о сердечном приступе, впоследствии из-за падения он ломал ребра и конечности. Так что он проводил время не в тюрьме, а в военном госпитале. А 2 марта 2017 года высший апелляционный суд Египта оправдал Мубарака – по делу о сговоре с целью убийства протестующих. Экс-президента освободили. Он умер 25 февраля 2020 года — на тот момент Мубараку был 91 год.

Церковный праздник 25 января

Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью звезды яркие, весна этого года будет ранней.

Если днем метель – весна также будет ранней.

Выпавший 25 января снег не растает до самого марта.

Что нельзя делать 25 января

Нельзя хвастаться своими делами и финансовым положением.

Нельзя плевать себе под ноги.

Нельзя делиться ни с кем своими тревогами или рассказывать о поступках, за которые вам стыдно.