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Сегодня 25 января: какой праздник и день в истории

Культура 06:00   25.01.2024
Оксана Горун
Сегодня 25 января: какой праздник и день в истории

25 января 1648 года считают датой начала Хмельниччины. В 1831-м польский сейм провозгласил независимость страны (она продержалась около полугода). 25 января 1858-го стало днем, сделавшим популярным свадебный марш Мендельсона. В 1896-м состоялась премьера фильма братьев Люмьер – «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». В 1965-м украинский митрополит Иосиф Слипый стал кардиналом. В 1978-м родился нынешний Президент Украины Владимир Зеленский.

Праздники и памятные даты 25 января

25 января – День несочетаемых цветов в одежде.

25 января в истории

25 января 1648 года Богдан Хмельницкий с небольшим отрядом прибыл на Никитинскую Сечь, чтобы убедить запорожских казаков присоединиться к его борьбе против польской шляхты. Это событие традиционно считают началом Хмельниччины.

Запорожские сечи карта
Карта Запорожских сечей в 1552-1775 годах. Иллюстрация: ru.wikipedia.org

После вхождения украинских земель в состав Речи Посполитой (которое окончательно закрепила Люблинская уния) по украинским землям прокатилось несколько волн казацких восстаний. Первые (например, восстание Наливайко) возникли в том же XVI веке, в котором подписали унию. Тем не менее Хмельниччина стала и самым масштабным, и самым успешным из восстаний украинцев против притеснений и произвола шляхты. И возникло оно именно тогда, когда полякам уже казалось, что они смогли «покорить» украинцев. Восстанию под руководством Хмельницкого предшествовало так называемое «десятилетие золотого спокойствия» (с 1638-го по 1648 год). В этот период масштабных «инцидентов» между украинцами и поляками не происходило. Но, как оказалось, это было спокойствие перед бурей. И поводом к этой буре стала абсолютно личная, а не «социально-политическая» история.

В 1646 году в отсутствие Богдана Хмельницкого на его хутор Суботов, который пытался отобрать польский шляхтич Конецпольский, напал подручный Конецпольского подстароста Даниэль Чаплинский. Он, разграбив хутор, убил самого младшего из сыновей Хмельницкого и похитил женщину, на которой намеревался жениться овдовевший Богдан. Хмельницкий попытался добиться справедливости у короля Владислава IV. Но все просьбы оказались тщетными. Поэтому Хмельницкий, у которого и до того были крепкие связи с запорожскими казаками, направился за поддержкой на Сечь. Вот, как описаны те события в летописи Григория Грабянки: «Сначала отправился на остров Бучки, а потом убежал на Никитин Рог, нашел там человек триста казаков, рассказал им о себе, обо всем том, что ляхи с казаками задумали сделать, о том поругании, которое они совершают не только над казачеством, но и над храмами Господа».

Хмельницкий на Никитинской Сечи становится гетманом
Диорама «Совет войска Запорожского» из музея истории Запорожского казачества на о. Хортица

Так он заручился поддержкой находившихся на Никитинской Сечи казаков Черкасского реестрового полка, задачей которых было оберегать земли Речи Посполитой от набегов с Юга (они наблюдали за татарскими переправами через Днепр). Совместно Хмельницкий, его люди и казаки истребили «всех жолнеров польских и немцев-наемников (залогом на Запорожье стоявших)». Это освободило казаков из-под польского надзора. Далее именно здесь, на Никитинской Сечи, Хмельницкого на казацком совете избрали гетманом. С этого момента началась подготовка более широкого восстания. Гетман рассылал универсалы, поощрявшие казаков, крестьян и мещан встать против шляхты. Он также заключил договор с извечными противниками поляков — Османской империей и крымским ханом Ислямом III Гераем, по которому Тугай-бей с 40-тысячным отрядом крымских татар должен был помочь казакам. Все это в результате привело мятежников к победе в знаменитом первом сражении Хмельниччины – под Желтыми Водами.

25 января 1831 года во время Ноябрьского восстания сейм Царства Польского провозгласил отстранение от власти в Польше российского императора Николая I. Перед тем поляки успешно изгнали из Варшавы царского наместника – великого князя Константина Павловича. Сейм поддержал намерения повстанцев только под давлением многотысячной демонстрации в Варшаве. Провозглашенная в таких условиях независимость была непродолжительной – уже в конце лета 1831-го российские войска штурмовали Варшаву, а временное правительство, сейм и остатки польской армии бежали через границу – в Австрию и Пруссию.

25 января 1858 года стало днем, сделавшим популярным свадебный марш Мендельсона. В этот день под фрагмент из музыки к комедии «Сон в летнюю ночь» женились кронпринц Пруссии Фридрих и английская принцесса Виктория.

Свадьба Фридриха и Виктории под марш Мендельсона
Иллюстрация: www.unofficialroyalty.com

До этого момента марш, написанный Феликсом Мендельсоном, использовали по крайней мере во время одной свадебной церемонии — венчания Дороти Кэрью и Тома Дэниела в Великобритании 2 июня 1847 года. Однако именно выбор этой свадебной музыки королевскими лицами сделал марш популярным для использования на подобных торжествах.

25 января 1896 года состоялась премьера известнейшего в наше время из фильмов братьев Люмьер — «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».

Чаще всего именно этот фильм ошибочно называют первым, который показали братья во время платного киносеанса на бульваре Капуцинок. Но это не так. Первым было видео с площади Белькур в Лионе. Впрочем, «Прибытие поезда» действительно впечатлило публику, подняв в зале настоящую панику. Ведь в 50-секундной ленте поезд двигался прямо на зрителей с большого экрана. Для публики, не знавшей, что такое 3D и IMAX, это стало настоящим фильмом ужасов.

25 января 1965 года Папа Римский Иоанн Павел VI именовал (назначил) кардиналом украинского митрополита и советского политзаключенного Иосифа Слипого.

Иосиф Слипый кардинал
Фото: photo-lviv.in.ua

До этого Слипый отсидел 18 лет в советских лагерях. А после этого стал главой Украинской греко-католической церкви. При этом советская власть никогда так и не позволила церковному деятелю вернуться в Украину. Иосиф Слипый в 1984 году умер в Риме.

25 января 1978 года родился нынешний Президент Украины Владимир Зеленский.

25 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Египтом.

Церковный праздник 25 января

Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Отцом Григория был епископ Назианский, парня с рождения воспитывали в христианской вере и планировали отдать на служение Богу. Григорий получил прекрасное образование. После обучения вернулся на родину, однако не стал занимать никаких общественных должностей. В это время Григорий писал первые богословские работы и присматривал за пожилыми родителями. Какое-то время провел в пустыне, откуда его вызвал отец. Он рукоположил сына в сан пресвитера. Но этот сан и уровень ответственности угнетали Григория, и он вернулся к своему уединению в пустыне, после чего, успокоившись, вернулся и принял на себя служение. После смерти родителей Григорий некоторое время продолжал труд отца, управляя назианской церковью. Но сильно заболел и после выздоровления удалился в уединенную обитель, где в посте и молитве пробыл около трех лет. Но спрятаться на всю жизнь в монашеской келье Григорий не смог. Православные епископы избрали его на престол архиепископа в Константинополе. Это произошло во времена сильнейшего господства еретиков — ариан, так что Григорию пришлось приложить большие усилия к борьбе с ними. Он прибыл в Константинополь и начал проповедовать, постепенно возвращая верующих в лоно истинной церкви. После изгнания ариан из храмов Константинополя Григорию пришлось еще противостоять лжи Македония и участвовать в заседаниях Второго Вселенского Собора. Совершив эту работу, святой отказался от Константинопольской кафедры. Он отправился в родной поселок, где и провел в аскетических подвигах последние годы жизни. Наименование Богослов святой Григорий получил за многие богословские произведения и проповеди, которые оставил после себя.

Народные приметы

Если ночью звезды яркие, весна этого года будет ранней.

Если днем метель – весна также будет ранней.

Выпавший 25 января снег не растает до самого марта.

Что нельзя делать 25 января

Нельзя хвастаться своими делами и финансовым положением.

Нельзя плевать себе под ноги.

Нельзя делиться ни с кем своими тревогами или рассказывать о поступках, за которые вам стыдно.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 января 1648 года считают датой начала Хмельниччины. В 1831-м польский сейм провозгласил независимость страны (она продержалась около полугода). 25 января 1858-го стало днем, сделавшим популярным свадебный марш Мендельсона".