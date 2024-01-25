Сегодня 25 января: какой праздник и день в истории

25 января 1648 года считают датой начала Хмельниччины. В 1831-м польский сейм провозгласил независимость страны (она продержалась около полугода). 25 января 1858-го стало днем, сделавшим популярным свадебный марш Мендельсона. В 1896-м состоялась премьера фильма братьев Люмьер – «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». В 1965-м украинский митрополит Иосиф Слипый стал кардиналом. В 1978-м родился нынешний Президент Украины Владимир Зеленский.

Праздники и памятные даты 25 января

25 января – День несочетаемых цветов в одежде.

25 января в истории

25 января 1648 года Богдан Хмельницкий с небольшим отрядом прибыл на Никитинскую Сечь, чтобы убедить запорожских казаков присоединиться к его борьбе против польской шляхты. Это событие традиционно считают началом Хмельниччины.

После вхождения украинских земель в состав Речи Посполитой (которое окончательно закрепила Люблинская уния) по украинским землям прокатилось несколько волн казацких восстаний. Первые (например, восстание Наливайко) возникли в том же XVI веке, в котором подписали унию. Тем не менее Хмельниччина стала и самым масштабным, и самым успешным из восстаний украинцев против притеснений и произвола шляхты. И возникло оно именно тогда, когда полякам уже казалось, что они смогли «покорить» украинцев. Восстанию под руководством Хмельницкого предшествовало так называемое «десятилетие золотого спокойствия» (с 1638-го по 1648 год). В этот период масштабных «инцидентов» между украинцами и поляками не происходило. Но, как оказалось, это было спокойствие перед бурей. И поводом к этой буре стала абсолютно личная, а не «социально-политическая» история.

В 1646 году в отсутствие Богдана Хмельницкого на его хутор Суботов, который пытался отобрать польский шляхтич Конецпольский, напал подручный Конецпольского подстароста Даниэль Чаплинский. Он, разграбив хутор, убил самого младшего из сыновей Хмельницкого и похитил женщину, на которой намеревался жениться овдовевший Богдан. Хмельницкий попытался добиться справедливости у короля Владислава IV. Но все просьбы оказались тщетными. Поэтому Хмельницкий, у которого и до того были крепкие связи с запорожскими казаками, направился за поддержкой на Сечь. Вот, как описаны те события в летописи Григория Грабянки: «Сначала отправился на остров Бучки, а потом убежал на Никитин Рог, нашел там человек триста казаков, рассказал им о себе, обо всем том, что ляхи с казаками задумали сделать, о том поругании, которое они совершают не только над казачеством, но и над храмами Господа».

Так он заручился поддержкой находившихся на Никитинской Сечи казаков Черкасского реестрового полка, задачей которых было оберегать земли Речи Посполитой от набегов с Юга (они наблюдали за татарскими переправами через Днепр). Совместно Хмельницкий, его люди и казаки истребили «всех жолнеров польских и немцев-наемников (залогом на Запорожье стоявших)». Это освободило казаков из-под польского надзора. Далее именно здесь, на Никитинской Сечи, Хмельницкого на казацком совете избрали гетманом. С этого момента началась подготовка более широкого восстания. Гетман рассылал универсалы, поощрявшие казаков, крестьян и мещан встать против шляхты. Он также заключил договор с извечными противниками поляков — Османской империей и крымским ханом Ислямом III Гераем, по которому Тугай-бей с 40-тысячным отрядом крымских татар должен был помочь казакам. Все это в результате привело мятежников к победе в знаменитом первом сражении Хмельниччины – под Желтыми Водами.

25 января 1831 года во время Ноябрьского восстания сейм Царства Польского провозгласил отстранение от власти в Польше российского императора Николая I. Перед тем поляки успешно изгнали из Варшавы царского наместника – великого князя Константина Павловича. Сейм поддержал намерения повстанцев только под давлением многотысячной демонстрации в Варшаве. Провозглашенная в таких условиях независимость была непродолжительной – уже в конце лета 1831-го российские войска штурмовали Варшаву, а временное правительство, сейм и остатки польской армии бежали через границу – в Австрию и Пруссию.

25 января 1858 года стало днем, сделавшим популярным свадебный марш Мендельсона. В этот день под фрагмент из музыки к комедии «Сон в летнюю ночь» женились кронпринц Пруссии Фридрих и английская принцесса Виктория.

До этого момента марш, написанный Феликсом Мендельсоном, использовали по крайней мере во время одной свадебной церемонии — венчания Дороти Кэрью и Тома Дэниела в Великобритании 2 июня 1847 года. Однако именно выбор этой свадебной музыки королевскими лицами сделал марш популярным для использования на подобных торжествах.

25 января 1896 года состоялась премьера известнейшего в наше время из фильмов братьев Люмьер — «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».

Чаще всего именно этот фильм ошибочно называют первым, который показали братья во время платного киносеанса на бульваре Капуцинок. Но это не так. Первым было видео с площади Белькур в Лионе. Впрочем, «Прибытие поезда» действительно впечатлило публику, подняв в зале настоящую панику. Ведь в 50-секундной ленте поезд двигался прямо на зрителей с большого экрана. Для публики, не знавшей, что такое 3D и IMAX, это стало настоящим фильмом ужасов.

25 января 1965 года Папа Римский Иоанн Павел VI именовал (назначил) кардиналом украинского митрополита и советского политзаключенного Иосифа Слипого.

До этого Слипый отсидел 18 лет в советских лагерях. А после этого стал главой Украинской греко-католической церкви. При этом советская власть никогда так и не позволила церковному деятелю вернуться в Украину. Иосиф Слипый в 1984 году умер в Риме.

25 января 1978 года родился нынешний Президент Украины Владимир Зеленский.

25 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Египтом.

Церковный праздник 25 января

Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Отцом Григория был епископ Назианский, парня с рождения воспитывали в христианской вере и планировали отдать на служение Богу. Григорий получил прекрасное образование. После обучения вернулся на родину, однако не стал занимать никаких общественных должностей. В это время Григорий писал первые богословские работы и присматривал за пожилыми родителями. Какое-то время провел в пустыне, откуда его вызвал отец. Он рукоположил сына в сан пресвитера. Но этот сан и уровень ответственности угнетали Григория, и он вернулся к своему уединению в пустыне, после чего, успокоившись, вернулся и принял на себя служение. После смерти родителей Григорий некоторое время продолжал труд отца, управляя назианской церковью. Но сильно заболел и после выздоровления удалился в уединенную обитель, где в посте и молитве пробыл около трех лет. Но спрятаться на всю жизнь в монашеской келье Григорий не смог. Православные епископы избрали его на престол архиепископа в Константинополе. Это произошло во времена сильнейшего господства еретиков — ариан, так что Григорию пришлось приложить большие усилия к борьбе с ними. Он прибыл в Константинополь и начал проповедовать, постепенно возвращая верующих в лоно истинной церкви. После изгнания ариан из храмов Константинополя Григорию пришлось еще противостоять лжи Македония и участвовать в заседаниях Второго Вселенского Собора. Совершив эту работу, святой отказался от Константинопольской кафедры. Он отправился в родной поселок, где и провел в аскетических подвигах последние годы жизни. Наименование Богослов святой Григорий получил за многие богословские произведения и проповеди, которые оставил после себя.

Народные приметы

Если ночью звезды яркие, весна этого года будет ранней.

Если днем метель – весна также будет ранней.

Выпавший 25 января снег не растает до самого марта.

Что нельзя делать 25 января

Нельзя хвастаться своими делами и финансовым положением.

Нельзя плевать себе под ноги.

Нельзя делиться ни с кем своими тревогами или рассказывать о поступках, за которые вам стыдно.