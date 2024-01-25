Сьогодні 25 січня: яке свято та день в історії

25 січня 1648 року вважають датою початку Хмельниччини. У 1831-му польський сейм проголосив незалежність країни (вона протрималася близько пів року). 25 січня 1858-го стало днем, який зробив популярним весільний марш Мендельсона. У 1896-му відбулася прем’єра фільму братів Люм’єрів – “Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота”. У 1965-му український митрополит Йосип Сліпий став кардиналом. У 1978-му народився нинішній Президент України Володимир Зеленський.

Свята та пам’ятні дати 25 січня

25 січня – День непоєднуваних кольорів в одязі.

25 січня в історії

25 січня 1648 року Богдан Хмельницький із невеликим загоном прибув на Микитинську Січ, щоб переконати запорізьких козаків приєднатися до його боротьби проти польської шляхти. Цю подію традиційно вважають початком Хмельниччини.

Після входження українських земель до складу Речі Посполитої (яке остаточно закріпила Люблінська унія) українськими землями прокотилося кілька хвиль козацьких повстань. Перші (наприклад, повстання Наливайка) виникли в тому ж XVI столітті, в якому підписали унію. Проте Хмельниччина стала як наймасштабнішим, так і найуспішнішим із повстань українців проти утисків та свавілля шляхти. І виникло воно саме тоді, коли полякам уже здавалося, що вони змогли “підкорити” українців. Повстанню під керівництвом Хмельницького передувало так зване “десятиліття золотого спокою” (з 1638 по 1648 рік). У цей період масштабних “інцидентів” між українцями та поляками не відбувалося. Але, як виявилось, це був спокій перед бурею. І приводом для цієї бурі стала абсолютно особиста, а не “соціально-політична” історія.

У 1646 році за відсутності Богдана Хмельницького на його хутір Суботів, який намагався відібрати польський шляхтич Конецпольський, напав підручний Конецпольського підстароста Даніель Чаплинський. Він, пограбувавши хутір, убив наймолодшого з синів Хмельницького та викрав жінку, з якою мав намір одружитися овдовілий Богдан. Хмельницький спробував домогтися справедливості в короля Владислава IV. Але всі прохання виявилися марними. Тож Хмельницький, який і до того мав міцні зв’язки із запорізькими козаками, подався за підтримкою на Січ. Ось, як описані ті події в літописі Григорія Граб’янки: “Спершу подався на острів Бучки, а потім втік на Микитин Ріг, знайшов там чоловік триста козаків, розповів їм про себе, про все те, що ляхи з козаками задумали зробити, про ту наругу, яку вони чинять не лише над козацтвом, а й над господніми храмами”.

Так він заручився підтримкою козаків Черкаського реєстрового полку, які знаходилися на Микитинській Січі із завданням оберігати землі Речі Посполитої від набігів з Півдня (вони спостерігали за татарськими переправами через Дніпро). Спільно Хмельницький, його люди та козаки винищили “усіх жовнірів польських та німців-найманців (що залогою на Запоріжжі стояли)”. Це звільнило козаків з-під польського нагляду. Далі саме тут, на Микитинській Січі, Хмельницького на козацькій раді обрали гетьманом. З цього моменту розпочалася підготовка ширшого повстання. Гетьман розсилав універсали, котрі заохочували козаків, селян і міщан стати проти шляхти. Він також уклав договір з одвічними противниками поляків – Османською імперією та кримським ханом Іслямом III Ґераєм, за яким Тугай-бей з 40-тисячним загоном кримських татар мав допомогти козакам. Усе це в результаті привело бунтівників до перемоги в знаменитій першій битві Хмельниччини – під Жовтими Водами.

25 січня 1831 року під час Листопадового повстання сейм Царства Польського проголосив усунення від влади в Польщі російського імператора Миколи I. Перед тим поляки успішно вигнали з Варшави царського намісника – великого князя Костянтина Павловича. Сейм підтримав наміри повстанців лише під тиском багатотисячної демонстрації у Варшаві. Проголошена за таких умов незалежність була нетривалою – вже наприкінці літа 1831-го російські війська штурмували Варшаву, а тимчасовий уряд, сейм та залишки польської армії бігли через кордон – до Австрії та Пруссії.

25 січня 1858 року стало днем, який зробив популярним весільний марш Мендельсона. Цього дня під фрагмент із музики до комедії “Сон літньої ночі” одружилися кронпринц Пруссії Фрідріх та англійська принцеса Вікторія.

До цього моменту марш, що був написаний Феліксом Мендельсоном, використали принаймні під час однієї весільної церемонії – вінчання Дороті Кар’ю та Тома Деніела у Великій Британії 2 червня 1847 року. Однак саме вибір цієї весільної музики королівськими особами зробив марш популярним для використання на подібних урочистостях.

25 січня 1896 року відбулася прем’єра найвідомішого у наш час із фільмів братів Люм’єрів – “Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота”.

Найчастіше саме цей фільм помилково називають першим, який показали брати під час платного кіносеансу на бульварі Капуцинок. Але це не так. Першим було відео з площі Белькур у Ліоні. Утім, “Прибуття поїзда” справді вразило публіку, піднявши у залі справжню паніку. Адже у 50-секундній стрічці потяг рухався просто на глядачів із великого екрана. Для публіки, яка не знала, що таке 3D та IMAX, це стало справжнім фільмом жахів.

25 січня 1965 року Папа Римський Іван Павло VI іменував (призначив) кардиналом українського митрополита та радянського політв’язня Йосипа Сліпого.

До цього Сліпий відсидів 18 років у радянських таборах. А після цього став головою Української греко-католицької церкви. Проте радянська влада ніколи так і не дозволила церковному діячеві повернутися до України. Йосип Сліпий у 1984 році помер у Римі.

25 січня 1978 року народився нинішній Президент України Володимир Зеленський.

25 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом.

Церковне свято 25 січня

7 лютого християни вшановують пам’ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Батьком Григорія був єпископ Назіанський, хлопця від народження виховували у християнській вірі та планували віддати на служіння Богу. Григорій здобув прекрасну освіту. Після завершення освіти повернувся на батьківщину, проте не став займати ніяких громадських посад. У цей час Григорій писав перші богословські роботи та приглядав за старими батьками. Якийсь час провів у пустелі, звідки був викликаний своїм батьком. Батько висвятив сина на пресвітера. Але цей сан та рівень відповідальності пригнічували Григорія, тож він повернувся до свого усамітнення в пустелі, після чого, заспокоївшись, повернувся та взяв на себе служіння. Після смерті батьків Григорій деякий час продовжував працю батька, управляючи назіанзькою церквою. Але сильно захворів, і після одужання пішов у відокремлену обитель, де у пості та молитві пробув близько трьох років. Але сховатися на все життя в чернечій келії Григорій не зміг. Православні єпископи обрали його на престол архієпископа в Константинополі. Це відбулось у часи найсильнішого панування єретиків – аріан, тож Григорію довелося докласти великих зусиль до боротьби з ними. Він прибув до Константинополя та почав проповідувати, поступово повертаючи віруючих до лона істинної церкви. Після вигнання аріан з храмів Константинополя Григорію довелося ще протистояти брехні Македонія та брати участь у засіданнях Другого Вселенського Собору. Здійснивши цю роботу, святий відмовився від Константинопольської кафедри. Він пішов у рідне селище, де й провів у аскетичних подвигах останні роки життя. Найменування Богослов святий Григорій отримав за численні богословські твори та проповіді, які залишив по собі.

Народні прикмети

Якщо вночі зорі яскраві, то весна цього року буде ранньою.

Якщо вдень хуртовина – весна буде ранньою.

Сніг, який випав 25 січня, не розтане до самого березня.

Що не можна робити 25 січня

Не можна хвалитися своїми справами та фінансовим становищем.

Не можна плювати собі під ноги.

Не можна ділитися ні з ким своїми тривогами чи розповідати про вчинки, за які вам соромно.