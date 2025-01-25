Сегодня 25 января: какой праздник и день в истории

25 января отмечает день рождения президент Украины Владимир Зеленский. В 1965-м Иосиф Слепой стал кардиналом. В 1923-м прекратило существование уникальное государство Фляшенхальс. В 1896-м состоялась премьера фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сета». 25 января 1858-го стало днем, сделавшим популярным свадебный марш Мендельсона. В 1831-м польский сейм провозгласил независимость страны (она продержалась около полугода). 25 января 1648 года считается датой начала Хмельниччины.

Праздники и памятные даты 25 января

25 января в мире – День наоборот (или День противоположностей), День наблюдения за погодой.

25 января в истории

25 января 1648 года Богдан Хмельницкий с небольшим отрядом прибыл на Никитинскую Сечь, чтобы убедить запорожских казаков присоединиться к его борьбе против польской шляхты. Это событие традиционно считают началом Хмельниччины. Подробнее.

25 января 1831 года во время Ноябрьского восстания сейм Царства Польского провозгласил отстранение от власти в Польше российского императора Николая I. Подробнее.

25 января 1858 года стало днем, сделавшим популярным свадебный марш Мендельсона. В этот день под фрагмент из музыки к комедии «Сон в летнюю ночь» женились кронпринц Пруссии Фридрих и английская принцесса Виктория. Подробнее.

25 января 1896 года состоялась премьера известнейшего в наше время из фильмов братьев Люмьер — «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Подробнее.

25 января 1923 года прекратило существование уникальное государство Фляшенхальс («Бутылочное горлышко») на территории современной Германии. Оно образовалось в 1919 году из-за ошибки в расчетах союзников, оккупировавших часть территорий Германской империи после Первой мировой войны.

Когда немцы капитулировали, подписав Компьенское перемирие, войска государств Антанты оккупировали территории бывших противников на западном берегу реки Рейн, а затем расширили оккупационные зоны, чтобы частично присутствовать на восточном берегу – рядом с неоккупированной Германией. Но при расширении зон своего контроля оккупанты просчитались. Они создали три полукруглых плацдарма – британский, американский и французский. Каждый – радиусом по 30 км. Но между французской и американской зонами остался небольшой незанятый «коридор», в котором находились города Лорх и Кауб, а также ряд сел.

Хотя на карте эта территория примыкала к «большой Германии», на самом деле сообщения с ней практически не имела. На северо-востоке небольшое не оккупированное «Бутылочное горлышко» отрезал горный массив Таунус, дорог и железных дорог в необходимом направлении не было. Также недоступна была возможность проехать по оккупированным территориям. Так что в ходу у местных были телеги на конной тяге, которые могли преодолевать пересеченную местность. А главным источником поступления товаров и продуктов стала контрабанда.

Несмотря на сложное положение, в котором оказалась территория, ее представители выступили резко против предложения французов немного расширить свою зону оккупации, чтобы присоединилось образовавшийся «зазор» к уже занятому ими округу Висбаден. Эта идея не нашла поддержки и у британцев, ведь те считали, что на таком расширении французы не остановятся и захотят «отхватить» себе побольше немецкой территории. В результате все оставили, как было. 10 января 1919 года на неожиданно неоккупированной территории провозгласили микрогосударство Фляшенхальс. Его население составляло всего около 17 тысяч человек. Столицей определили самый большой город – Лорх. А мэра города Эдмунда Пнишека впоследствии избрали президентом. Поскольку доставлять на эту обособленную территорию с «большой земли» тяжело было даже самые необходимые продукты, о поставках сюда немецких банкнот даже не шла речь. Так что микрогосударство стало выпускать собственную валюту – нотгельды.

Так правительство Фляшенхальса просуществовало до 25 февраля 1923 года — в тот момент французы оккупировали Рур. Сейчас эта территория является частью Рейнского ущелья, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Кауб и Лорх возят многочисленные экскурсии, а марки и банкноты исчезнувшего микрогосударства пользуются значительным вниманием коллекционеров всего мира. Так же, как и редкие бутылки вина, которые в свое время завезли сюда контрабандой с соседних оккупированных территорий. Стоимость этих раритетов может достигать впечатляющих показателей.

25 января 1965 года Папа Римский Иоанн Павел VI именовал (назначил) кардиналом украинского митрополита и советского политзаключенного Иосифа Слипого.

25 января 1978 года родился нынешний Президент Украины Владимир Зеленский.

25 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Египтом.

Церковный праздник 25 января

Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью звезды яркие, весна этого года будет ранней.

Если днем метель – весна также будет ранней.

Выпавший 25 января снег не растает до самого марта.

Что нельзя делать 25 января

Нельзя хвастаться своими делами и финансовым положением.

Нельзя плевать себе под ноги.

Нельзя делиться ни с кем своими тревогами или рассказывать о поступках, за которые вам стыдно.