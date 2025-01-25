Сьогодні 25 січня: яке свято та день в історії

25 січня святкує день народження президент України Володимир Зеленський. У 1965-му український митрополит Йосип Сліпий став кардиналом. У 1923-му припинила існування унікальна держава Фляшенхальс. У 1896-му відбулася прем’єра фільму братів Люм’єрів – “Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота”. 25 січня 1858-го стало днем, який зробив популярним весільний марш Мендельсона. У 1831-му польський сейм проголосив незалежність країни (вона протрималася близько пів року). 25 січня 1648 року вважають датою початку Хмельниччини.

Свята та пам’ятні дати 25 січня

25 січня у світі – День навпаки (або День протилежностей), День спостереження за погодою.

25 січня в історії

25 січня 1648 року Богдан Хмельницький із невеликим загоном прибув на Микитинську Січ, щоб переконати запорізьких козаків приєднатися до його боротьби проти польської шляхти. Цю подію традиційно вважають початком Хмельниччини. Докладніше.

25 січня 1831 року під час Листопадового повстання сейм Царства Польського проголосив усунення від влади в Польщі російського імператора Миколи I. Докладніше.

25 січня 1858 року стало днем, який зробив популярним весільний марш Мендельсона. Цього дня під фрагмент із музики до комедії “Сон літньої ночі” одружилися кронпринц Пруссії Фрідріх та англійська принцеса Вікторія. Докладніше.

25 січня 1896 року відбулася прем’єра найвідомішого у наш час із фільмів братів Люм’єрів – “Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота”. Докладніше.

25 січня 1923 року припинила існування унікальна держава Фляшенхальс (“Пляшкове горло”) на території сучасної Німеччини. Вона утворилася у 1919 році через помилки в розрахунках союзників, котрі окупували частину територій Німецької імперії після Першої світової війни.

Коли німці капітулювали, підписавши Комп’єнське перемир’я, війська держав Антанти окупували території колишніх супротивників на західному березі річки Рейн, а потім розширили окупаційні зони, щоб бути частково присутніми на східному березі – поряд з неокупованою Німеччиною. Але під час розширення зон свого контролю окупанти прорахувалися. Вони створили три напівкруглі плацдарми – британський, американський і французький. Кожен радіусом по 30 км. Але між французькою та американською зонами залишився невеликий незайнятий “коридор”, в якому знаходилися міста Лорх та Кауб, а також низка сіл.

Хоча на мапі ця територія примикала до “великої Німеччини”, насправді сполучення з нею практично не мала. На північному сході невелике не окуповане “Пляшкове горло” відрізав гірський масив Таунус, доріг та залізниць у необхідному напрямку не було. Також недоступною була можливість проїхати окупованими територіями. Тож місцеві застосовували вози на кінній тязі, які могли долати перетнуту місцевість. А головним джерелом надходження товарів і продуктів стала контрабанда.

Попри складне становище, в якому опинилася територія, її представники виступили різко проти пропозиції французів трохи розширити свою зону окупації, щоб приєдналося “прозір” до вже зайнятого ними округу Вісбаден. Ця ідея не знайшла підтримки й у британців, адже ті вважали, що на такому розширенні французи не зупиняться і захочуть “відхопити” собі більше німецької території. У результаті все залишили, як було. 10 січня 1919 року на несподівано неокупованій території проголосили мікродержаву Фляшенхальс. Її населення становило лише близько 17 тисяч осіб. Столицею визначили найбільше місто – Лорх. А мера міста Едмунда Пнішека згодом обрали президентом. Оскільки доставляти на цю відокремлену територію з “великої землі” важко було навіть найнеобхідніші продукти, про постачання сюди німецьких банкнот навіть не йшлося. Отже, мікродержава стала випускати власну валюту – нотгельди.

Так уряд Фляшенхальса проіснував до 25 лютого 1923 року – в той час французи окуповували Рур. Зараз ця територія є частиною Рейнської ущелини, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До Кауба та Лорха возять численні екскурсії, а марки та банкноти колишньої мікродержави користуються значною увагою колекціонерів усього світу. Так само як і рідкісні пляшки вина, які свого часу завозили до Лорха та Кауба контрабандою з сусідніх окупованих територій. Вартість цих раритетів може сягати виняткових показників.

25 січня 1965 року Папа Римський Іван Павло VI іменував (призначив) кардиналом українського митрополита та радянського політв’язня Йосипа Сліпого.

25 січня 1978 року народився нинішній Президент України Володимир Зеленський.

25 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом.

Церковне свято 25 січня

7 лютого християни вшановують пам’ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вночі зорі яскраві, то весна цього року буде ранньою.

Якщо вдень хуртовина – весна буде ранньою.

Сніг, який випав 25 січня, не розтане до самого березня.

Що не можна робити 25 січня

Не можна хвалитися своїми справами та фінансовим становищем.

Не можна плювати собі під ноги.

Не можна ділитися ні з ким своїми тривогами чи розповідати про вчинки, за які вам соромно.