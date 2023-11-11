Сьогодні 11 листопада: яке свято та день в історії

11 листопада рік тому ЗСУ звільнили Херсон. 11 листопада 1417 року завершився період, коли католицькою церквою керували одразу кілька “пап римських”. 1880 року розпочалася акція, завдяки якій виникло слово “бойкот”. 1918-го підписано Комп’єнське перемир’я, яке завершило Першу світову війну, а в Польщі владу передали Юзефу Пілсудському. 2022 року в харківський екопарк повернулися перші тварини.

Свята та пам’ятні дати 11 листопада

11 листопада – День пам’яті загиблих у Першій світовій війні.

У світі також: День Незалежності Польщі, Міжнародний день енергоощадження, День неодруженого, Всесвітній день шопінгу та Всесвітній день оригамі.

11 листопада в історії

11 листопада 1417 року завершився церковний собор у Констанці, який тривав три роки. Так довго радитися церковним діячам довелося через справді критичну ситуацію – наявність кількох “пап римських” одночасно. Цей період багатовладдя у католицькій церкві тягнувся кілька десятиліть, розпочавшись з обрання “антипапи” Климента VII. На момент проведення собору в церкві було вже три понтифіки. Долю кожного з них вирішили окремо. Так, Григорій XII погодився на “пониження” до кардинала. Іоанн XXIII втік із собору, згодом його заарештували. Бенедикта XIII відправили у відставку заочно. Замість цих трьох “пап” обрали одного – Мартіна V (у світі – Оддо Колонна).

На момент, коли собор тільки-но починався, Колонна був мирянином. А поки святі отці радилися, встиг пройти всі церковні щаблі.

11 листопада 1880 року розпочалася акція, яка ввела у словники по всьому світу слово “бойкот”. Земельна ліга Ірландії розпочала кампанію проти агента місцевого лорда Ерна. Той протидіяв влаштованому фермерами страйку (вони вимагали чесної орендної плати та вільної торгівлі). За цей опір агента Ліга закликала ізолювати його в місцевій спільноті: з ним перестали розмовляти сусіди, у церкві люди не сідали поруч, а в магазинах його не обслуговували. Звали цього нещасного Чарльз Бойкотт.

Він не витримав колективного знущання та залишив Ірландію вже 1 грудня. А його ім’я стало прозивним.

11 листопада 1918 року підписали Комп’єнське перемир’я між Антантою та Німецькою імперією. Документ свідчив про припинення військових дій між головними сторонами Першої світової війни. По суті, це була капітуляція Німеччини, яку надалі засвідчили у Версальському мирному договорі. Більшість положень цього договору ґрунтуються саме на тезах тексту Комп’єнського перемир’я. Підписанню цього документа передували відчайдушні спроби німців вирвати перемогу у війні до того, як у бойові дії вступлять США. Ще влітку 1918 року німецька армія знаходилася біля Парижа і руйнувала столицю Франції потужними обстрілами. Однак такий наступ коштував Німеччині сотень тисяч життів військових, на фронт уже відправляли підлітків. Поки німці знищували себе у беззмістовних атаках, союзники рушили у контрнаступ. І вже 8 серпня в Ам’єна завдали нищівного удару війську Німецької імперії. За один день тут загинули 16 німецьких дивізій. У найближчі два місяці у Франції розгорнули майже 2-мільйонну американську армію. Німці, розуміючи, що їм не перемогти у війні, намагалися тиснути на супротивників з метою підписати мирну угоду на прийнятних для себе умовах. Проте союзники Німеччини поступово капітулювали – 29 вересня здалися болгари, 30 жовтня капітулювала Османська імперія, 3 листопада – Австро-Угорщина.

Зрештою, під тиском верховного командування своїх військ німецький уряд та імператор змушені були звернутися до американського президента з проханням про мир. Спроби укласти мир на вигідних для Німеччини умовах, які влаштовували президента США Вудро Вільсона, не привели до успіху. На них категорично не погоджувалися Франція, Італія та Велика Британія. “Торгівля” навколо угоди тривала ще довго, проте Листопадова революція в Німеччині “прискорила” процес переговорів. Після того, як імператор Вільгельм II зрікся престолу, у Берліні сформували республіканський уряд, а головним його завданням стало завершити війну. Тож уже о 5:12 ранку 11 листопада німецька делегація підписала умови капітуляції у залізничному вагоні французького маршала Фоша в Комп’єнському лісі.

Через шість годин капітуляція набула чинності. На честь цього прогримів артилерійський салют зі 101 пострілу.

11 листопада 1918 року – день відновлення незалежності Польщі. Різні частини країни до Першої світової війни входили до складу трьох імперій: Німецької, Австро-Угорської та Російської. У міру “вибуття” цих країн з Першої світової та революцій і процесів руйнування, що відбувалися там, на польських землях проголошували незалежність. Але День незалежності у Польщі святкують все ж таки 11 листопада – у день завершення Першої світової війни. У цей момент регентська рада в країні передала всю владу маршалу Юзефу Пілсудському, призначивши його тимчасовим керівником держави.

11 листопада 2022 року Збройні сили України зайшли до Херсона.

На цей момент жителі міста вже самостійно встановили у ньому Державні Прапори України.

Захисників скрізь вітали мешканці звільненого міста.

Увечері інформацію про звільнення Херсона підтвердив Президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні – історичний день. Ми повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста. Але спеціальні підрозділи вже у місті”, – сказав він у вечірньому зверненні.

11 листопада 2022 року до харківського екопарку повернулися перші тварини. “Найсміливішими” виявилися африканські буйволи. Весною, рятуючись від обстрілів, вони втекли до сусідніх лісів і навіть встигли дати там потомство. Тварини повернулися вже з дітьми, дехто сам заходив у вольєри.

Церковне свято 11 листопада

11 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять великомученика Мини. Він був воїном родом із Єгипту. Служив за часів царювання імператорів Діоклетіана і Максиміана, й став жертвою гонінь, які ті влаштували проти християн. Коли гоніння розпочалися, Мина не захотів брати в них участь, адже сам був християнином. Покинувши службу, він пішов у гори, де жив у пості та молитві. А одного разу прийшов у місто, де раніше служив. У цей день було язичницьке свято. І Мина звернувся до язичників із проповіддю віри в Христа. Його схопили та відвели на суд, де Мина визнав себе християнином і заявив, що прийшов у місто, аби викрити оманливість вірувань місцевих жителів. Він відмовився принести жертву язичницьким богам. За це його піддали тортурам та обезголовили. Тіло святого мученика спалили. Християни вночі зібрали в погаслому вогнищі вцілілі останки мученика, їх згодом поклали в храмі його імені, який побудували після завершення гонінь.

Народні прикмети 11 листопада

Якщо ворони розкаркалися, буде похолодання.

Якщо в цей день іде дощ, то через 10 днів буде потепління.

Якщо хмари низькі, буде мороз.

Що не можна робити 11 листопада

Не можна ображати тварин.

Не можна переїдати та довго спати.