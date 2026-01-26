Live

Взрыв слышали в Харькове. Что это было, объяснил Терехов

Происшествия 11:28   26.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Взрыв в Харькове раздался около 11:15. 

Вскоре мэр Игорь Терехов объяснил: на подлете к Харькову Силы обороны уничтожили российский беспилотник. Удара по городу не было.

Тревога в Харькове и области звучит с 09:46. В воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ударов «Шахедами». Вскоре зафиксировали активность вражеской авиации – возникла угроза обстрелов для прифронтовых областей.

Ракетную опасность объявили на Харьковщине и Полтавщине в 10:57.

По состоянию на 11:30 тревога в Харькове и области продолжает звучать. Информации о новых пусках на данный момент нет.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
