Вибух чули в Харкові. Що це було, пояснив Терехов
Вибух у Харкові пролунав близько 11:15.
Незабаром мер Ігор Терехов пояснив: на підльоті до Харкова Сили оборони знищили російський безпілотник. Удару по місту не було.
Тривога в Харкові та області звучить з 09:46. Тоді в Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів «Шахедами». Незабаром зафіксували активність ворожої авіації – виникла загроза обстрілу для прифронтових областей.
Ракетну небезпеку оголосили на Харківщині та Полтавщині о 10:57.
Станом на 11:30 тривога в Харкові та області продовжує лунати. Інформації про нові пуски зараз немає.
Читайте також: Харківщина під ударом: у поліції опублікували фото наслідків
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибух чули в Харкові. Що це було, пояснив Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 11:28;