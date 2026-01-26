Live

Вибух чули в Харкові. Що це було, пояснив Терехов

Події 11:28   26.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибух чули в Харкові. Що це було, пояснив Терехов

Вибух у Харкові пролунав близько 11:15. 

Незабаром мер Ігор Терехов пояснив: на підльоті до Харкова Сили оборони знищили російський безпілотник. Удару по місту не було.

Тривога в Харкові та області звучить з 09:46. Тоді в Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів «Шахедами». Незабаром зафіксували активність ворожої авіації – виникла загроза обстрілу для прифронтових областей.

Ракетну небезпеку оголосили на Харківщині та Полтавщині о 10:57.

Станом на 11:30 тривога в Харкові та області продовжує лунати. Інформації про нові пуски зараз немає.

Читайте також: Харківщина під ударом: у поліції опублікували фото наслідків

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
«Всі відчуваєте». Що з енергетикою в Харкові, розповів Терехов (відео)
«Всі відчуваєте». Що з енергетикою в Харкові, розповів Терехов (відео)
26.01.2026, 12:05
“Молнии” по вихідних – Терехов про тактику РФ у терорі Харкова (відео)
“Молнии” по вихідних – Терехов про тактику РФ у терорі Харкова (відео)
26.01.2026, 11:58
Вибух чули в Харкові. Що це було, пояснив Терехов
Вибух чули в Харкові. Що це було, пояснив Терехов
26.01.2026, 11:28
“Помножили на нуль”: у НГУ показали, як ліквідують ворога (відео)
“Помножили на нуль”: у НГУ показали, як ліквідують ворога (відео)
26.01.2026, 10:28
Сім’ю з двома дітьми вдалося вивезти з небезпечного села на Харківщині
Сім’ю з двома дітьми вдалося вивезти з небезпечного села на Харківщині
26.01.2026, 11:04
Харківщина під ударом: у поліції опублікували фото наслідків
Харківщина під ударом: у поліції опублікували фото наслідків
26.01.2026, 09:50

Новини за темою:

26.01.2026
Харківщина під ударом: у поліції опублікували фото наслідків
24.01.2026
Атака на Київ: головною мішенню була енергетика, 6000 будинків – без опалення
22.01.2026
Куди “прилетіло” на Харківщині протягом доби (фото)
21.01.2026
П’ятеро поранених, є руйнування – Синєгубов про обстріли
20.01.2026
Майже шість тисяч будинків у Києві без тепла, є проблеми з водою та світлом


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибух чули в Харкові. Що це було, пояснив Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 11:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух у Харкові пролунав близько 11:15. ".