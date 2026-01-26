Вибух чули в Харкові. Що це було, пояснив Терехов

Вибух у Харкові пролунав близько 11:15.

Незабаром мер Ігор Терехов пояснив: на підльоті до Харкова Сили оборони знищили російський безпілотник. Удару по місту не було.

Тривога в Харкові та області звучить з 09:46. Тоді в Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів «Шахедами». Незабаром зафіксували активність ворожої авіації – виникла загроза обстрілу для прифронтових областей.

Ракетну небезпеку оголосили на Харківщині та Полтавщині о 10:57.

Станом на 11:30 тривога в Харкові та області продовжує лунати. Інформації про нові пуски зараз немає.