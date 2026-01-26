“Молнии” по вихідних – Терехов про тактику РФ у терорі Харкова (відео)
Харківський міський голова Ігор Терехов 26 січня на прохання МГ “Об’єктив” прокоментував нальоти БпЛА “Молния” на місто у вихідні – така тенденція фіксується вже другий тиждень.
Напередодні, 25 січня, по Харкову протягом дня вдарили одразу кілька безпілотників. На відео зафіксували, зокрема прицільні “прильоти” по житлових багатоповерхівках.
“Було одне влучання в приватний житловий будинок, це було перше влучання. Крім цього, був дрон, який не вибухнув, він влучив біля багатоповерхових житлових будинків. На щастя, ніхто не постраждав. І крім цього, було два влучання: це багатоповерхівка, яка розташована в Київському районі міста Харкова“, – нагадав хроніку подій Ігор Терехов.
Незадовго до того, як мер дав цей коментар, чергову “молнию” збили на підльоті до міста – неподалік Північної Салтівки.
“Що стосується тактики, то так, ми бачимо сьогодні, що вихідний день, неділя, коли люди перебувають у своїх домівках, у своїх квартирах – пряме влучання в житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки. Як результат – це вибито вікна, як мінімум. Як максимум – це конструктиви, які пошкоджені. Крім цього, одна людина отримала поранення, вона проходила біля будинку, в який влучила “молния”. Це просто звичайний тероризм, я вже давав таку оцінку“, – прокоментував мер Харкова.
