Вибиті шибки, пошкоджений дахи: наслідки ударів БпЛА по Харкову (фото)

Події 17:49   25.01.2026
Оксана Якушко
Сьогодні росіяни багаторазово атакували Харків БпЛА “Молния”, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Близько 12:30 удар прийшовся по даху приватного житлового будинку в Немишлянському районі. Без постраждалих.

Близько 14:50 відбулося влучання БпЛА у стіну 10 поверху житлової 12-поверхівки у Київському районі, повідомили у ДСНС. У літньої жінки медики діагностували порізи склом та забої.

Приблизно за годину — ще один удар по багатоповерхівці у Київському районі. Постраждалих немає.

На місці події працюють рятувальники та комунальні служби міста. Попередньо без постраждалих.

Читайте також: Вибухи у Харкові: БпЛА РФ знову атакують 25 січня, є постраждалі

Автор: Оксана Якушко
