Вибиті шибки, пошкоджений дахи: наслідки ударів БпЛА по Харкову (фото)
Сьогодні росіяни багаторазово атакували Харків БпЛА “Молния”, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Близько 12:30 удар прийшовся по даху приватного житлового будинку в Немишлянському районі. Без постраждалих.
Близько 14:50 відбулося влучання БпЛА у стіну 10 поверху житлової 12-поверхівки у Київському районі, повідомили у ДСНС. У літньої жінки медики діагностували порізи склом та забої.
Приблизно за годину — ще один удар по багатоповерхівці у Київському районі. Постраждалих немає.
На місці події працюють рятувальники та комунальні служби міста. Попередньо без постраждалих.
Читайте також: Вибухи у Харкові: БпЛА РФ знову атакують 25 січня, є постраждалі
Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2026 в 17:49