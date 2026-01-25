Выбиты стекла, повреждена крыша: последствия ударов БпЛА по Харькову (фото)

Сегодня россияне многократно атаковали Харьков БпЛА «Молния», сообщает Харьковская областная прокуратура.

Около 12.30 удар пришелся по крыше частного жилого дома в Немышлянском районе. Без пострадавших.

Около 14:50 произошло попадание БпЛА в стену 10 этажа жилой 12-этажки в Киевском районе, сообщили в ГСЧС. У пожилой женщины медики диагностировали порезы стеклом и ушибы.

Приблизительно через час — еще один удар по многоэтажке в Киевском районе. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают спасатели и коммунальные службы.