Выбиты стекла, повреждена крыша: последствия ударов БпЛА по Харькову (фото)

Происшествия 17:49   25.01.2026
Оксана Якушко
Выбиты стекла, повреждена крыша: последствия ударов БпЛА по Харькову (фото)

Сегодня россияне многократно атаковали Харьков БпЛА «Молния», сообщает Харьковская областная прокуратура.

Около 12.30 удар пришелся по крыше частного жилого дома в Немышлянском районе. Без пострадавших.

Около 14:50 произошло попадание БпЛА в стену 10 этажа жилой 12-этажки в Киевском районе, сообщили в ГСЧС. У пожилой женщины медики диагностировали порезы стеклом и ушибы.

Приблизительно через час — еще один удар по многоэтажке в Киевском районе. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают спасатели и коммунальные службы.

Читайте также: Взрывы в Харькове: БпЛА РФ снова атакуют 25 января, есть пострадавшие

