Данные ХОВА: на Харьковщине было нашествие «Молний», 11 «Шахедов» и «Гераней»
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 26 мая сообщил, что за сутки область атаковали 22 БпЛА типа «Молния», ночью «прилетело» по пригороду.
«Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: восемь КАБ; восемь БпЛА типа «Герань-2»; 22 БпЛА типа «Молния»; три БпЛА «Шахед»; два FPV-дрона», — перечислил Синегубов.
Он сообщил, что в Харьковском районе повреждено гражданское предприятие. Именно эти взрывы ночью слышали в Харькове. Ранее ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что «прилеты» были в Васищево, там до сих пор тушат крупный пожар.
Наиболее тяжелые последствия в течение суток были у обстрелов Купянска.
«В результате обстрелов в г. Купянск погибли 84-летняя и 58-летняя женщины, пострадали 60-летний мужчина и женщины 76 и 68 лет», — сообщил начальник ХОВА.
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В Купянском районе за сутки повреждены 39 частных домов, гражданское предприятие, СТО, магазин и два автомобиля. Также от обстрелов есть повреждения в Богодуховском районе — пострадали электросети.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, молнии, новости Харькова, обстрелы, погибшие, пострадавшие, синегубов, хова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 08:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 26 мая сообщил, что за сутки область атаковали 22 БпЛА типа «Молния», ночью «прилетело» по пригороду".