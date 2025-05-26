Данные ХОВА: на Харьковщине было нашествие «Молний», 11 «Шахедов» и «Гераней»

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 26 мая сообщил, что за сутки область атаковали 22 БпЛА типа «Молния», ночью «прилетело» по пригороду.

«Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: восемь КАБ; восемь БпЛА типа «Герань-2»; 22 БпЛА типа «Молния»; три БпЛА «Шахед»; два FPV-дрона», — перечислил Синегубов.

Он сообщил, что в Харьковском районе повреждено гражданское предприятие. Именно эти взрывы ночью слышали в Харькове. Ранее ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что «прилеты» были в Васищево, там до сих пор тушат крупный пожар.

Наиболее тяжелые последствия в течение суток были у обстрелов Купянска.

«В результате обстрелов в г. Купянск погибли 84-летняя и 58-летняя женщины, пострадали 60-летний мужчина и женщины 76 и 68 лет», — сообщил начальник ХОВА.

В Купянском районе за сутки повреждены 39 частных домов, гражданское предприятие, СТО, магазин и два автомобиля. Также от обстрелов есть повреждения в Богодуховском районе — пострадали электросети.