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Данные ХОВА: на Харьковщине было нашествие «Молний», 11 «Шахедов» и «Гераней»

Происшествия 08:42   26.05.2025
Оксана Горун
Данные ХОВА: на Харьковщине было нашествие «Молний», 11 «Шахедов» и «Гераней» Фото: Елена Нагорная

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 26 мая сообщил, что за сутки область атаковали 22 БпЛА типа «Молния», ночью «прилетело» по пригороду.

«Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: восемь КАБ; восемь БпЛА типа «Герань-2»; 22 БпЛА типа «Молния»; три БпЛА  «Шахед»; два FPV-дрона», — перечислил Синегубов.

Он сообщил, что в Харьковском районе повреждено гражданское предприятие. Именно эти взрывы ночью слышали в Харькове. Ранее ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что «прилеты» были в Васищево, там до сих пор тушат крупный пожар.

Наиболее тяжелые последствия в течение суток были у обстрелов Купянска.

«В результате обстрелов в г. Купянск погибли 84-летняя и 58-летняя женщины, пострадали 60-летний мужчина и женщины 76 и 68 лет», — сообщил начальник ХОВА.

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В Купянском районе за сутки повреждены 39 частных домов, гражданское предприятие, СТО, магазин и два автомобиля. Также от обстрелов есть повреждения в Богодуховском районе — пострадали электросети.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 08:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 26 мая сообщил, что за сутки область атаковали 22 БпЛА типа «Молния», ночью «прилетело» по пригороду".