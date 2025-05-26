Массированные удары БпЛА по пригороду Харькова ночью: куда прилетело

Армия РФ атаковала БпЛА территорию частного предприятия в поселке Васищево, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Ночью против 26 мая враг нанес массированные удары беспилотниками по пригороду Харькова, вызвав масштабный пожар на территории частного предприятия, расположенного в поселке Васищево Харьковского района. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается», — сообщили утром 26 мая в ГСЧС.

По данным спасателей, за минувшие сутки в регионе случилось два пожара из-за российских обстрелов. Кроме Васищево, горело в селе Новоплатоновка Изюмского района. Там россияне подожгли хвойную подстилку, огонь охватил 4 га.

«С огнем под угрозой повторных ударов боролись три оперативных подразделения ГСЧС на автоцистернах и пожарный модуль лесного хозяйства», — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.