Массированные удары БпЛА по пригороду Харькова ночью: куда прилетело
Армия РФ атаковала БпЛА территорию частного предприятия в поселке Васищево, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Ночью против 26 мая враг нанес массированные удары беспилотниками по пригороду Харькова, вызвав масштабный пожар на территории частного предприятия, расположенного в поселке Васищево Харьковского района. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается», — сообщили утром 26 мая в ГСЧС.
По данным спасателей, за минувшие сутки в регионе случилось два пожара из-за российских обстрелов. Кроме Васищево, горело в селе Новоплатоновка Изюмского района. Там россияне подожгли хвойную подстилку, огонь охватил 4 га.
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«С огнем под угрозой повторных ударов боролись три оперативных подразделения ГСЧС на автоцистернах и пожарный модуль лесного хозяйства», — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: васищево, ГСЧС, обстрел, пожары, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атаковала БпЛА территорию частного предприятия в поселке Васищево, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".