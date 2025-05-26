Трамп понял, что Путин сошел с ума — и заявил об этом в соцсетях
Президент США Дональд Трамп разоткровенничался в своей соцсети Truth Social, поделившись мнением о Путине и Зеленском.
«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совершенно СОШЕЛ С УМА! — написал президент США капслоком. — Он без надобности убивает много людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускаются по городам в Украине безо всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, я был прав — но если это так, это приведет к падению России».
Сделав такое пророчество, президент США уже не первый раз выразил раздражение президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Президент Зеленский не делает своей стране услуги, говоря так, как он говорит. Каждое его слово создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», — заявил Трамп.
При этом не уточнил, что именно не так говорит Зеленский. Можно предположить, что президенту США не понравился намек на то, что он играет в гольф, пока армия РФ массированно бьет по Украине ракетами.
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«Каждый такой террористический российский удар – достаточная причина для новых санкций против России. Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может пойти на уик-энд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина», — написал 25 мая Владимир Зеленский.
Трамп же не забыл напомнить, что это «не война Трампа», а «война Байдена».
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- Категории: Мир, Политика; Теги: война, Зеленский, Путин, сша, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 08:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент США Дональд Трамп разоткровенничался в своей соцсети Truth Social, поделившись мнением о Путине и Зеленском".