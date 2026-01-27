Что происходит в энергетике Украины утром 27 января: данные Минэнерго
Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что в результате обстрелов 27 января обесточены абоненты в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Ночью российская армия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Кроме удара РСЗО «Торнадо» и «Шахедов» по объектам энергетики в Харькове, был масштабный налет на Одессу. По данным президента Владимира Зеленского, этот город атаковало полсотни ударных БпЛА. «Прилеты» были и по жилым домам, есть разрушения и десятки раненых.
«В результате обстрелов обесточены потребители на Харьковщине, Одесщине, Днепропетровщине и Донетчине. Аварийно-восстановленные работы уже продолжаются. Энергетики работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение, — заявил первый заместитель министра энергетики Украины Некрасов. — В Киеве и в Киевской области ситуация остается напряженной. Дефицит электрической энергии все еще значителен. Мы вынужденно применяем экстренные отключения. Возврат к прогнозируемым почасовым графикам состоится сразу после стабилизации работы энергетической системы. По всей стране действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничение мощности промышленности и бизнеса. В ряде регионов дополнительно применяются аварийные отключения».
Среди регионов, где 27 января действуют аварийные отключения, — Харьковская область.
«Главная причина вынужденных отключений сегодня – последствия ночных обстрелов врагом украинских электростанций и подстанций систем передачи распределения электрической энергии», — подчеркнул Артем Некрасов.
Он призвал граждан Украины потреблять электроэнергию максимально рационально. Это реально поможет системе выстоять.
