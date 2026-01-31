Без опалення залишилося місто на Харківщині через стрибок напруги
Міський голова Златополя Харківської області Микола Бакшеєв повідомив, що стрибок напруги вивів з ладу обладнання на п’яти з шести котелень, які опалюють місто.
“Унаслідок стрибка напруги під час відновлення електропостачання вийшло з ладу електротехнічне обладнання на п’яти з шести котелень. На жаль, ця несправність тимчасово унеможливлює роботу котелень навіть за використання резервних генераторів. Фахівці Теплових мереж — електрики, енергетики та інші спеціалісти — вже працюють над усуненням поломок. Проте для відновлення роботи котелень потрібен певний час”, – написав Бакшеєв.
Зазначимо, в Харківській області, як і в Києві та на Житомирщині 31 січня – екстрені відключення електрики. Вони викликані глобальними проблемами в енергомережі, які торкнулися Молдови, Румунії та України. Міненерго близько полудня повідомило, що світло повернуть протягом двох-трьох годин. Після цього поступово електропостачання почало відновлюватися. У Харкові запустили вже дві гілки метро – Холодногірську та Салтівську.
