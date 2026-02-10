Что со светом на Харьковщине: обесточен ряд громад, причины разные

Лозовская, Балаклейская и Златопольская громады остались без света по разным причинам. Энергетики сообщают о применении аварийных графиков, у некоторых харьковчан «скачет» напряжение.

Около 12:00 мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил об очередной атаке РФ на энергетические объекты громады.

«Лозовская громада обесточена. Прошу сохранять спокойствие. Критическая инфраструктура переходит на альтернативные источники питания. Медицинские учреждения продолжают работать в обычном режиме», – отметил Зеленский.

Он добавил, что при необходимости жители могут воспользоваться «пунктами незламності».

«Сейчас все задействованные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение в наши дома», — рассказал мэр Лозовой.

Отметим, что в 11:30 мониторинговые каналы предупреждали, что в сторону Лозовой летят вражеские БпЛА.

Ранее, в 11:10, мэр Златополя Николай Бакшеев и Балаклейская ГВА также информировали об отсутствии света.

«В связи с аварийной ситуацией на сетях электроснабжения произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас водоснабжение будет восстановлено от резервных источников питания. Если сетевое электроснабжение не будет восстановлено – вода будет подаваться до 22:00 сегодня и с 6:00 утра следующего дня», — писал Бакшеев.

Он также предупреждал, что временно может ухудшаться мобильная связь.

У некоторых харьковчан утром отмечались перепады напряжения. Telegram-канал «Транспорт Харькова» писал, что нет напряжения на Салтовке. В результате этого не работал ряд троллейбусных маршрутов.

В АО «Харьковоблэнерго» предупредили, что в городе и области ввели аварийные отключения света, одновременно действуют и почасовые графики.