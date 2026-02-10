Live

Що зі світлом на Харківщині: знеструмлена низка громад, причини різні

Події 12:20   10.02.2026
Вікторія Яковенко
Що зі світлом на Харківщині: знеструмлена низка громад, причини різні Фото: ХМР

Лозівська, Балаклійська та Златопільська громади залишились без світла з різних причин. Енергетики повідомляють про застосування аварійних графіків, у деяких харків’ян «скаче» напруга.

Близько 12:00 мер Лозової Сергій Зеленський повідомив про чергову атаку РФ на енергетичні об’єкти громади.

«Лозівська громада  знеструмлена. Прошу зберігати спокій. Критична інфраструктура переходить на альтернативні джерела живлення. Медичні заклади продовжують працювати у звичайному режимі», – зазначив Зеленський.

Він додав, що за необхідності мешканці можуть скористатися «пунктами незламності».

«Наразі всі задіяні служби працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання у наші домівки», – розповів мер Лозової.

Зазначимо, що об 11:30 моніторингові канали попереджали, що в бік Лозової летять ворожі БпЛА.

Раніше, об 11:10, міський голова Златополя Микола Бакшеєв та Балаклійська МВА також інформували про відсутність світла.

«У зв’язку з аварійною ситуацією на мережах електропостачання відбулося аварійне відключення електроенергії. Наразі водопостачання буде відновлене від резервних джерел живлення. Якщо мережеве електропостачання не буде відновлено – вода подаватиметься до 22:00 години сьогодні та з 6:00 ранку наступного дня», – писав Бакшеєв.

Він також попереджав, що тимчасово може погіршуватись мобільний зв’язок.

У деяких харків’ян вранці спостерігались перепади напруги. Телеграм-канала «Транспорт Харкова» писав, що немає напруги на Салтівці. Внаслідок цього не працювала низка тролейбусних маршрутів.

В АТ «Харківобленерго» попередили, що у місті та області ввели аварійні відключення світла, одночасно діють і погодинні графіки.

Автор: Вікторія Яковенко
