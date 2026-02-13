Live

«Отказались от атаки»: трое оккупантов сдались в плен на Харьковщине (видео)

Фронт 12:35   13.02.2026
Виктория Яковенко
«Отказались от атаки»: трое оккупантов сдались в плен на Харьковщине (видео) Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области за прошлые сутки сообщили в Группировке объединенных сил.

Как рассказал спикер Виктор Трегубов, на Южно-Слобожанском враг продолжает попытки пересечь госграницу и инфильтрировать личный состав в направлении Охримовки.

«На Великобурлукском направлении противник атаковал позиции в Колодезном. По оккупантам нанесено огневое поражение, из-за чего они отказались от атаки. Три оккупанта сдались в плен», — отметили в Группировке.

Там отметили, что Силы обороны наносят россиянам поражение живой силе и технике, и срывают попытки продвинуться вглубь территории Украины.

Видео: Группировка объединенных сил

Напомним, утром 13 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о 14 боях, которые были за сутки в регионе. Сложнее было севернее Харькова – там зафиксировали 13 атак ВС РФ. В то время как на Купянщине – украинские защитники отбили один штурм врага возле Песчаного.

Читайте также: Россияне лезут отовсюду: что реально происходит в приграничье Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
