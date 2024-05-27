Синегубов: о ситуации в Волчанске и новой группировке РФ у границы
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал в эфире нацмарафона о текущей ситуации на фронте в Харьковской области.
«В Волчанске идут уличные бои. Наши воины пытаются оттеснить врага, занять более выгодное тактическое положение. Там линия фронта проходит по линии реки Волчья. Ситуация на днях не изменилась. Мы остановили полное продвижение врага вглубь территории Харьковщины. Наши воины также сдерживают врага и по Липецкому, и по Слобожанскому направлениям», — сказал Синегубов.
Он также сообщил, для чего армия РФ концентрирует новую группировку сил у границы, о которой ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он говорил в Харькове на развалинах типографии, разрушенной российскими ракетами.
«Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 км отсюда на северо-запад – у нашей границы собирается еще одна группировка войск», – отмечал президент.
По данным Синегубова, эта группировка – резервы, которые враг, возможно, будет задействовать либо на Волчанском направлении, либо на Купянском.
«Потому что наши ВСУ наносят россиянам достаточно существенные потери и среди живой силы, и среди вооружения. И им, чтобы продолжать давить, нужно постоянно пополняться. Да, определенное скопление есть, оно не критично», — добавил Синегубов.
Он рассказал, что на Купянском направлении враг в последние недели активизировал свои наступательные действия. За сутки может быть от 15 до 20 атак. Однако враг там успеха нет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, граница, группировка, рф, синегубов, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал в эфире нацмарафона о текущей ситуации на фронте в Харьковской области.".