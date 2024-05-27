Синєгубов: про ситуацію у Вовчанську і нове угрупування РФ біля кордону

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону проінформував про поточну ситуацію на фронті в Харківській області.

«У Вовчанську точаться вуличні бої. Наші воїни намагаються відтиснути ворога, зайняти більш вигідне тактичне положення. Там лінія фронта наразі проходить по лінії річки Вовча. Ситуація днями там не змінилася. Ми зупинили повністю просування ворога вглиб території Харківщини. Наші воїни також стримують ворога і по Липецькому, і по Слобожанському напрямках», – сказав Синєгубов.

Він також повідомив для чого армія РФ концентрує нове угруповання сил біля кордону, про яке раніше заявляв президент України Володимир Зеленський. Про це він казав у Харкові на руїнах друкарні, що була зруйнована російськими ракетами.

«Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 км звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ», – зазначав президент.

За даними Синєгубова, це угруповання – резерви, які ворог можливо буде залучати або на Вовчанському напрямку, або на Куп’янському.

«Тому, що наші ЗСУ завдають росіянам досить істотних втрат і серед живої сили, і серед озброєння. І їм, щоб продовжувати тиснути потрібно постійно поповнюватися. Так, певне скупчення є, воно не критичне», – додав Синєгубов.

Він розповів, що на Куп’янському напрямку ворог останніми тижнями активізував свої наступальні дії. За добуможе бути від 15 до 20 атак. Однак ворог там успіху немає.