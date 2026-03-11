Йшли за дроном з гучномовцем: на Харківщині окупанти здалися в полон (відео)
На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники «Фурії» бригади «Гарт» взяли у полон чотирьох окупантів. Подробиці повідомили у ДПСУ.
“Рух побачили з кордону. Нам дали добро злітати, була погода сонячна. Ми їх кошмарили до останнього. Почали по них працювати, і під час нашої роботи вони понесли втрати і почали вже здаватися в полон”, – розповідають прикордонники.
Українські воїни підняли в небо дрон «Matrice» з гучномовцем. Чіткі інструкції з повітря змусили чотирьох загарбників слідувати за БпЛА.
“Їм надавались команди що робити, щоб вони поскладали зброю, і не вели себе агресивно. Спочатку пішли троє, а потім йшов четвертий, він вагався чи не йти, потім як дійшов до наших хлопців взагалі впав на землю і повз куди йому треба було повзти”, – додали прикордонники.
Выдео: ДПСУ
Нагадаємо, раніше дрон 429-ї бригади безпілотних систем “Ахіллес” під Вовчанськом “переконав” російських загарбників вийти зі схованки з піднятими руками.
