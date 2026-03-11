Live

Йшли за дроном з гучномовцем: на Харківщині окупанти здалися в полон (відео)

Фронт 14:09   11.03.2026
Вікторія Яковенко
Йшли за дроном з гучномовцем: на Харківщині окупанти здалися в полон (відео) Фото: ДПСУ

На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники «Фурії» бригади «Гарт» взяли у полон чотирьох окупантів. Подробиці повідомили у ДПСУ.

“Рух побачили з кордону. Нам дали добро злітати, була погода сонячна. Ми їх кошмарили до останнього. Почали по них працювати, і під час нашої роботи вони понесли втрати і почали вже здаватися в полон”, – розповідають прикордонники.

Українські воїни підняли в небо дрон «Matrice» з гучномовцем. Чіткі інструкції з повітря змусили чотирьох загарбників слідувати за БпЛА.

“Їм надавались команди що робити, щоб вони поскладали зброю, і не вели себе агресивно. Спочатку пішли троє, а потім йшов четвертий, він вагався чи не йти, потім як дійшов до наших хлопців взагалі впав на землю і повз куди йому треба було повзти”, – додали прикордонники.

Выдео: ДПСУ

Нагадаємо, раніше дрон 429-ї бригади безпілотних систем “Ахіллес” під Вовчанськом “переконав” російських загарбників вийти зі схованки з піднятими руками.

Читайте також: Що намагається зробити ворог на Харківщині перед літньою кампанією – Машовець

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Українців попередили про фейкові листи від імені БЕБ
Українців попередили про фейкові листи від імені БЕБ
11.03.2026, 15:31
Синєгубов розповів про підприємство, яке атакувала РФ вранці
Синєгубов розповів про підприємство, яке атакувала РФ вранці
11.03.2026, 11:45
Що намагається зробити ворог на Харківщині перед літньою кампанією – Машовець
Що намагається зробити ворог на Харківщині перед літньою кампанією – Машовець
11.03.2026, 12:35
З’явилися перші фото та відео з місць ранкового удару в Харкові
З’явилися перші фото та відео з місць ранкового удару в Харкові
11.03.2026, 12:05
Удар по Харкову 11 березня: у якому стані постраждалі (відео)
Удар по Харкову 11 березня: у якому стані постраждалі (відео)
11.03.2026, 13:28
Новини Харкова — головне за 11 березня: підлітка підозрюють у зґвалтуваннях
Новини Харкова — головне за 11 березня: підлітка підозрюють у зґвалтуваннях
11.03.2026, 14:48

Новини за темою:

07.03.2026
Евакуювалися і залишили клітку відкритою: шиншилу врятували на Харківщині
26.02.2026
«Сподіваємося, руху в бік Харкова не буде». Що очікують після зими у ДПСУ
26.12.2025
«Ворог несе великі втрати» – ДПСУ про ситуацію на кордоні Харківщини
23.12.2025
Що відбувається на кордоні в Харківській області: дані Держприкордонслужби 📹
31.10.2025
Харків’янин купив дитину за криптовалюту, щоб виїхати за кордон – ДПСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Йшли за дроном з гучномовцем: на Харківщині окупанти здалися в полон (відео)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2026 в 14:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники «Фурії» бригади «Гарт» взяли у полон чотирьох окупантів. Подробиці повідомили у ДПСУ.".