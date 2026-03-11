Live

Шли за дроном с громкоговорителем: на Харьковщине оккупанты сдались в плен

Фронт 14:09   11.03.2026
Виктория Яковенко
Шли за дроном с громкоговорителем: на Харьковщине оккупанты сдались в плен Фото: ГПСУ

На Южно-Слобожанском направлении аэроразведчики «Фурии» бригады «Гарт» взяли в плен четырех оккупантов. Подробности сообщили в ГПСУ.

«Движение увидели с границы. Нам дали добро взлетать, была погода солнечная. Мы их кошмарили до последнего. Начали по ним работать, и во время нашей работы они понесли потери и начали уже сдаваться в плен», — рассказывают пограничники.

Украинские воины подняли в небо дрон «Matrice» с громкоговорителем. Четкие инструкции из воздуха заставили четырех захватчиков следовать за БпЛА.

«Им предоставлялись команды что делать: чтобы они положили оружие, и не вели себя агрессивно. Сначала пошли трое, а потом шел четвертый, он колебался или не идти, потом как дошел до наших ребят вообще упал на землю и полз куда ему нужно было ползти», — добавили пограничники.

Видео: ГПСУ

Напомним, ранее дрон 429-й бригады беспилотных систем «Ахиллес» под Волчанском «убедил» российских захватчиков выйти из укрытия с поднятыми руками.

Читайте также: Что пытается сделать враг на Харьковщине перед летней кампанией – Машовец

Автор: Виктория Яковенко
