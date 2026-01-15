FPV-дрон знищив авто поліцейських: копи намагалися евакуювати людей

Подія сталася увечері 14 січня на автодорозі в Чугуївському районі. Під час евакуації цивільних по службовому авто поліцейських вдарив російський FPV-дрон.

“У результаті атаки було знищено службовий автомобіль поліції. На місці зайнялась пожежа. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України”, – зазначили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Співробітники поліції отримали гостру реакцію на стрес. Правоохоронці вкотре закликали громадян не затягувати з евакуацією та вчасно виїжджати на безпечні території. В іншому випадку, люди наражають на небезпеку не тільки себе, але і тих, хто допомагає іншим евакуюватися.