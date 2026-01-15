Live

FPV-дрон знищив авто поліцейських: копи намагалися евакуювати людей

Події 10:50   15.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
FPV-дрон знищив авто поліцейських: копи намагалися евакуювати людей

Подія сталася увечері 14 січня на автодорозі в Чугуївському районі. Під час евакуації цивільних по службовому авто поліцейських вдарив російський FPV-дрон. 

Обстріляли авто поліцейських 14 січня

У результаті атаки було знищено службовий автомобіль поліції. На місці зайнялась пожежа. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України”, – зазначили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Обстріляли авто поліцейських 14 січня

Співробітники поліції отримали гостру реакцію на стрес. Правоохоронці вкотре закликали громадян не затягувати з евакуацією та вчасно виїжджати на безпечні території. В іншому випадку, люди наражають на небезпеку не тільки себе, але і тих, хто допомагає іншим евакуюватися.

Читайте також: Машовець: ЗСУ, ймовірно, вибили РФ у Куп’янську біля Молококонсервного заводу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
FPV-дрон знищив авто поліцейських: копи намагалися евакуювати людей
FPV-дрон знищив авто поліцейських: копи намагалися евакуювати людей
15.01.2026, 10:50
Новини Харкова – головне 15 січня: атака БпЛА, вирували пожежі
Новини Харкова – головне 15 січня: атака БпЛА, вирували пожежі
15.01.2026, 11:00
Найважче було на півночі – Генштаб про бої в Харківській області
Найважче було на півночі – Генштаб про бої в Харківській області
15.01.2026, 08:09
Атака БпЛА на Харківщину: після ударів почалися пожежі – ДСНС
Атака БпЛА на Харківщину: після ударів почалися пожежі – ДСНС
15.01.2026, 08:24
Сьогодні 15 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 січня 2026: яке свято та день в історії
15.01.2026, 06:00
Синєгубов розповів подробиці ударів безпілотниками РФ по регіону
Синєгубов розповів подробиці ударів безпілотниками РФ по регіону
15.01.2026, 08:45

Новини за темою:

15.01.2026
Синєгубов розповів подробиці ударів безпілотниками РФ по регіону
15.01.2026
Найважче було на півночі – Генштаб про бої в Харківській області
14.01.2026
Де атакував ворог і, скільки штурмів відбили ЗСУ, повідомив Генштаб
14.01.2026
Росіяни просунулися біля Лозової на Харківщині – Deep State
12.01.2026
Бої на Харківщині: Генштаб повідомив, де було напружено


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «FPV-дрон знищив авто поліцейських: копи намагалися евакуювати людей», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2026 в 10:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подія сталася увечері 14 січня на автодорозі в Чугуївському районі. Під час евакуації цивільних по службовому авто поліцейських вдарив російський FPV-дрон. ".