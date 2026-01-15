FPV-дрон уничтожил авто полицейских: копы пытались эвакуировать людей
Событие произошло вечером 14 января на автодороге в Чугуевском районе. Во время эвакуации гражданских по служебному авто полицейских ударил российский FPV-дрон.
«В результате атаки был уничтожен служебный автомобиль полиции. На месте начался пожар. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сотрудники полиции получили острую реакцию на стресс. Правоохранители в очередной раз призвали граждан не затягивать с эвакуацией и вовремя уезжать на безопасные территории. В противном случае, люди подвергают опасности не только себя, но и тех, кто помогает другим эвакуироваться.
Читайте также: Машовец: ВСУ, вероятно, выбили РФ в Купянске в районе Молококонсервного завода
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки РФ, копы, полиция, харьковщина, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «FPV-дрон уничтожил авто полицейских: копы пытались эвакуировать людей», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 января 2026 в 10:50;