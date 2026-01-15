FPV-дрон уничтожил авто полицейских: копы пытались эвакуировать людей

Событие произошло вечером 14 января на автодороге в Чугуевском районе. Во время эвакуации гражданских по служебному авто полицейских ударил российский FPV-дрон.

«В результате атаки был уничтожен служебный автомобиль полиции. На месте начался пожар. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сотрудники полиции получили острую реакцию на стресс. Правоохранители в очередной раз призвали граждан не затягивать с эвакуацией и вовремя уезжать на безопасные территории. В противном случае, люди подвергают опасности не только себя, но и тех, кто помогает другим эвакуироваться.