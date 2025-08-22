Live
Новий пам’ятник «50-й паралелі» відкрили в Харкові напередодні Дня міста 📷

Суспільство 18:51   22.08.2025
Олена Нагорна
Пам’ятник «50-й паралелі» відкрили на території Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» до Дня Харкова та 140-річчя вишу, яке відзначатимуть восени.

Як розповіли у пресслужбі ХПІ, новий пам’ятник – це куб із земною кулею, по боках якого розміщені кольорові фото корпусів Політеху на склі. Важить композиція з масиву лабрадориту близько трьох тонн. Її автор – скульптор Руслан Поєдінцев.

Пам’ятник встановили біля електрокорпусу – саме в тому місці, де проходить 50-та паралель північної широти. Цей факт у 2023 році підтвердили експерти наукового центру ДП «Харківстандартметрологія».

У святковому заході взяли участь представники вишу та керівництво Харкова.

“Цей невеличкий майданчик біля нашого славетного електрокорпусу став символічним місцем, яке об’єднує Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» з містами України, Канади, Великої Британії, Франції, Бельгії, Німеччини, Чехії, Польщі, Казахстану та багатьма іншими країнами світу. 50-та паралель, яка об’єднує Харків та Харківську Політехніку з усім світом, проходить не лише через нашу кулю, а й через наші серця”, – сказав ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол.

Мер Ігор Терехов відзначив, що пам’ятник стане “визначною пам’яткою міста”.

“Я впевнений, що ми обов’язково досягнемо справедливого миру, наше місто завжди було і залишатиметься студентським, а ХПІ — серцем студентського життя. Я хочу, щоб Харків, розташований на 50-й паралелі, став містом об’єднання — науки, освіти, промисловості, виробництва та підприємництва”, – сказав Терехов.

Ще один пам’ятний знак на честь 50-ї паралелі, як відомо, знаходиться в саду Шевченка.

Нагадаємо, День Харкова та День Незалежності цього року масово відзначатимуть під землею. Концерти відбудуться на станціях метро з міркувань безпеки. Тому у роботі підземки виникатимуть тимчасові обмеження. Також у святкові дні у місті запустять тимчасовий маршрут тролейбуса  – №17. Він курсуватиме вулицею Сумською – від Центрального парку до площі Конституції.

Читайте також: 60 заходів заплановано до Дня Харкова й Дня Незалежності – поліція готова

Автор: Олена Нагорна
