Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)

Памятник «50-й параллели» открыли на территории Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» ко Дню Харькова и 140-летию вуза, которое будут отмечать осенью.

Как рассказали в пресс-службе ХПИ, памятник представляет собой куб с земным шаром, по бокам которого размещены цветные фото корпусов Политеха на стекле. Весит композиция из массива лабрадорита около трех тонн. Ее автор — скульптор Руслан Поединцев.

Памятник установили возле электрокорпуса — именно в том месте, где проходит 50-я параллель северной широты. Этот факт в 2023 году подтвердили эксперты научного центра ГП «Харьковстандартметрология».

В мероприятии приняли участие представители вуза и руководство Харькова.

«Эта небольшая площадка возле нашего славного электрокорпуса стала символическим местом, которое объединяет НТУ «ХПИ» с городами Украины, Канады, Великобритании, Франции, Бельгии, Германии, Чехии, Польши, Казахстана и многими другими странами мира. 50-я параллель, которая объединяет Харьков и харьковский Политех со всем миром, проходит не только через наш шар, но и через наши сердца», — сказал ректор вуза Евгений Сокол.

Мэр Игорь Терехов отметил, что памятник станет «выдающейся достопримечательностью города».

«Я уверен, что мы обязательно достигнем справедливого мира, наш город всегда был и останется студенческим, а ХПИ — сердцем студенческой жизни. Я хочу, чтобы Харьков, расположенный на 50-й параллели, стал городом объединения — науки, образования, промышленности, производства и предпринимательства», — сказал Терехов.

Еще один памятный знак в честь 50-й параллели, как известно, находится в саду Шевченко.

Напомним, День Харькова и День Независимости в этом году будут массово отмечать под землей. Концерты пройдут на станциях метро по соображениям безопасности. Поэтому в работе подземки будут возникать временные ограничения. Также в праздничные дни в городе запустят временный маршрут троллейбуса – №17. Он будет курсировать по улице Сумской – от Центрального парка до площади Конституции.