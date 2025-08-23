Ночью погиб украинский пилот МиГ-29, в 2000-м он закончил харьковский вуз
Летчик 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева» Сергей Бондарь погиб в ночь на 23 августа.
Трагедия произошла, когда пилот МиГ-29 возвращался после выполнения боевого задания и заходил на посадку, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сейчас причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются, добавили в ВС ВСУ.
В бригаде летчика сообщили, что майор Сергей Бондарь был заместителем командира эскадрильи. Он родился в 1979 году в городе Кропивницком, где и жил вместе с семьей: женой, сыном и дочерью.
«В 2000 году успешно окончил Харьковский институт Военно-воздушных сил ВСУ. Всю свою жизнь посвятил авиации, хотя и имел перерыв в военной службе. Работал преподавателем в Национальном авиационном университете», — отметили в бригаде.
А с началом полномасштабного вторжения РФ Бондарь вернулся в военную службу, стал на защиту неба – в 40 БрТА. Возобновил летные навыки на самолетах Л-39 и МИГ-29.
«Именно на истребителях МИГ-29 осуществлял ежедневную боевую работу по защите воздушного пространства Украины: успешно уничтожал воздушные цели врага и осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабам и скоплению техники на разных направлениях фронта. Помним Сергея Бондаря как взвешенного и профессионального летчика. Человека с большим сердцем и безграничным жизненным оптимизмом, юмором, искренностью и взаимоподдержкой ближних», – рассказали его побратимы.
