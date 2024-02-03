Расстреляли командира российского Ту-95, который бил ракетами по Украине — ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о том, что возмездие за убийства украинских граждан настигло командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 ВКС РФ.

«В российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 ― майора Стегачева Олега Сергеевича», — сообщили в telegram-канале ГУР.

Украинские разведчики уточнили: Олег Стегачев, 23 июня 1983 года рождения, служил на российской военной авиабазе «Энгельс» (в/ч 06987).

«Он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей», — отметили в ГУР.

По данным управления разведки, Стегачев получил огнестрельные ранения, однако выжил он или нет, пока не известно.

«Напоминаем, что всех военных преступников ждет расплата – мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки. Справедливость — неотвратимая», — подчеркнули в ГУР.