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Расстреляли командира российского Ту-95, который бил ракетами по Украине — ГУР

Мир 14:48   03.02.2024
Оксана Горун
Расстреляли командира российского Ту-95, который бил ракетами по Украине — ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о том, что возмездие за убийства украинских граждан настигло командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 ВКС РФ.

«В российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 ― майора Стегачева Олега Сергеевича», — сообщили в telegram-канале ГУР.

Украинские разведчики уточнили: Олег Стегачев, 23 июня 1983 года рождения, служил на российской военной авиабазе «Энгельс» (в/ч 06987).

Расстреляли российского летчика в Энгельсе 2

«Он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей», — отметили в ГУР.

По данным управления разведки, Стегачев получил огнестрельные ранения, однако выжил он или нет, пока не известно.

Расстреляли российского летчика в Энгельсе

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«Напоминаем, что всех военных преступников ждет расплата – мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки. Справедливость — неотвратимая», — подчеркнули в ГУР.

Расстреляли российского летчика в Энгельсе 4

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 14:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о том, что возмездие за убийства украинских граждан настигло командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 ВКС РФ".