Розстріляли командира російського Ту-95, який бив ракетами по Україні – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про те, що відплата за вбивства українських громадян спіткала командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ВКС РФ.

“У російському місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора стєґачьова олєґа сєрґєєвіча”, – повідомили в телеграм-каналі ГУР.

Українські розвідники уточнили: Стєґачьов, 23 червня 1983 року народження, служив на російській військовій авіабазі “Енгельс” (в/ч 06987).

“Він безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивства наших людей”, – зазначили в ГУР.

За даними управління розвідки, Стєґачьов отримав вогнепальні поранення, проте вижив він чи ні, поки не відомо.

“Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата ― ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички. Справедливість ― невідворотна!” – підкреслили в ГУР.