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В Харькове предлагают создать аллею Мунфиша — в честь погибшего летчика F-16

Общество 10:07   20.05.2025
Оксана Горун
В Харькове предлагают создать аллею Мунфиша — в честь погибшего летчика F-16 Фото: Fighter Wing of United States Air Force

Увековечить в Харькове память Героя Украины Алексея Меся — выпускника Харьковского национального университета Воздушных сил — предложила автор петиции, опубликованной на сайте мэрии.

«Алексей Месь, известный по позывному «MOONFISH», является первым украинским Летчиком, который овладел многоцелевой истребителем F-16 и покорял на нем высоты голубой бесконечности, преданно защищая Украинский Народ! На протяжении всей летной карьеры Алексей боролся за независимость и свободу с Неба и изрядно боролся за светлое и прогрессивное будущее на Земле!» — подчеркнула автор петиции София Васецкая.

Она отметила, что Месь с отличием окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, проходил обучение в США.

«До полномасштабного вторжения россии в Украину Алексей жил в Киеве с женой и маленькой дочерью, учась в академии. Однако с 24 февраля 2022 года Алексей Месь активно участвовал в отражении вооруженной агрессии российской федерации, работал на различных оперативных аэродромах, выполняя боевые задания. Алексей Месь неоднократно принимал участие в международных мероприятиях, направленных на повышение боевых возможностей авиации. Являлся активным участником процесса, направленного на модернизацию существующего парка авиации Воздушных сил ВС Украины, а также перевооружении на западные образцы авиации. Алексей принимал участие в перегоне самолетов МиГ-29, которые были переданы Словакией для Украины. Алексей Месь вместе с «Джусом» Андреем Пильщиковым встали на тяжелую, но сверхважную тропу проведения совместной работы во благо нашего Войска и неизбежных изменений в его улучшении. Они решительно взялись за поставленные ими цели и профессионально справились с их исполнением. Мунфиш и Джус стали голосом украинской авиации и всей украинской нации!главной движущей силой в осовременивании Воздушных сил и других родов войск, ради которых ими была проведена колоссальная работа», — акцентирует Васецкая.

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Алексей Месь погиб 26 августа 2024 года на самолете F-16, отбивая массированный российский ракетно-дроновый удар. В тот день он успел уничтожить три крылатых ракеты и один ударный БпЛА. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил летчику звание Герой Украины.

«Мы обращаемся с просьбой переименовать улицу Веснина в городе Харьков в аллею Мунфиша в честь уважения летчика-истребителя Алексея Меся с позывным «MOONFISH»! В общем географическом контексте улица будет соединена с Глиссадой Джуса на карте Харькова. Такое сочетание данных улиц будет нести глубокий смысл, ведь двойная работа Андрея и Алексея принесла изменения в современную военную авиацию», — аргументирует автор петиции.

Для переименования она предложила часть улицы Веснина, прилегающую к корпусам ХНУВС и Центральному парку.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 10:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Увековечить в Харькове память Героя Украины Алексея Меся, выпускника Харьковского национального университета Воздушных сил — предложила автор петиции, опубликованной на сайте мэрии".